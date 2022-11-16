Полицейские  провели встречу со студентами "Самарского машиностроительного колледжа"

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В Самарской области сотрудники полиции в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» провели встречу со студентами ГБПОУ "Самарского машиностроительного колледжа". Мероприятие прошло с целью предупреждения и пресечения террористической и экстремистской деятельности, формирования у молодежи нетерпимости к экстремистской идеологии.

В беседе со студентами оперуполномоченный по особо важным делам группы информационного противоборства экстремистской деятельности и противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Александр Зотов и старший юрисконсульт правового отдела регионального главка МВД майор внутренней службы Эльвира Каныгина уделили внимание методам агитации, которые используются злоумышленниками в молодежной среде. Также, организаторы мероприятия проинформировали ребят о правилах поведения при террористической угрозе и заострили внимание на безопасном поведении в социальных сетях и ответственности за публикацию материалов экстремистской направленности.

В своих выступлениях сотрудники полиции опирались на информационные и методические материалы, утвержденные федеральным агентством по делам молодежи, которые направлены на развитие неприятия идеологии терроризма и на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Во время живого диалога молодым людям продемонстрировали видеоролики антиэкстремистской направленности, подготовленные Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России.

Данная тема вызвала у студентов особенный интерес, молодые люди задавали вопросы, на которые получали развернутые ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО