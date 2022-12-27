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Полицейские поздравили самарских кадетов

27 декабря 2022 13:08
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Полицейские поздравили самарских кадетов

Декабрь стал насыщенным месяцем предновогодних мероприятий для воспитанников Самарского кадетского корпуса МВД России. Повзводно для ребят были организованы культурно-досуговые мероприятия. Нового «Онегина» в прочтении Дмитрия Дюжева увидели кадеты 5 курса, кадеты 2 курса посетили военно-спортивный клуб «Волжская застава», для воспитанников 3 курса было организовано посещение пейнтбольного клуба «Патриот», кадеты 6 курса посетили «Музей Шоколада».

Кульминацией праздничных мероприятий стало торжественное подведение итогов на плацу Самарского кадетского корпуса МВД России по результатам II четверти. Почетные грамоты за подписью начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова за отличную учёбу, стремление к знаниям, дисциплинированность, активное участие в жизни кадетского корпуса вручил кадетам-отличникам начальник Управления по работе с личным составом областного главка полковник полиции Дмитрий Баев. Дмитрий Анатольевич отметил высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса кадетского корпуса, отличные результаты воспитанников и поздравил ребят с наступающими новогодними праздниками.

Начальник Самарского кадетского корпуса МВД России полковник внутренней службы Игорь Главчев вручил воспитанникам благодарственные письма за активное участие в патриотических и спортивных мероприятиях, викторинах, деловых встречах и конкурсах. Игорь Николаевич поблагодарил руководство областного главка полиции за активное участие в воспитательной работе будущей смены правоохранителей.

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