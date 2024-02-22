Полицейские, общественники и представители «Движения Первых» вручили первые паспорта юным жителям региона

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В преддверии Дня защитника Отечества в областном главке полиции в Музее истории внутренних дел Самарской области состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным жителям города, достигшим 14-летнего возраста.

Первый официальный документ получили кадеты Самарского кадетского корпуса МВД России и обучающиеся общеобразовательных учреждений города Самара: отличники, спортсмены, активисты школ, победители городских олимпиад.

С важным и значимым событием молодых людей поздравили начальник УВМ ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров, представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Сергей Пушняк и Елена Ефремова, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Самарской области Кристина Гнатюк, родные и близкие ребят.

Денис Сафаров, обратившись к присутствующим с приветственным словом, отметил: «Молодежь - будущее России! И вы юные, умные, жизнерадостные являетесь ее яркими представителями. Вам в нашей стране даны большие возможности для разнообразной деятельности. Перед вами открыты двери различных государственных структур, которые помогут реализовать себя в жизни».

В ходе торжественной церемонии ребята получили из рук начальника УВМ ГУ МВД России по Самарской области главный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, и по экземпляру основного закона – Конституции РФ.

Сотрудники полиции поздравили подростков со знаменательным событием в их жизни, отметили важность бережного обращения с документом.

Елена Ефремова произнесла слова напутствия, пожелав молодым людям быть добропорядочными гражданами нашей страны, хранить и преумножать традиции России и подчеркнула: «С сегодняшнего дня, вы обретаете все большую гражданскую зрелость. Хочу вам напомнить об ответственности, которая ложится на ваши плечи, о важности соблюдения Российского законодательства, которое в последующем даст вам широкие возможности и пути для трудоустройства, в том числе, в систему МВД».

Кристина Гнатюк пожелала собравшимся: «С гордостью нести статус гражданина нашей великой страны. Любить нашу Родину, гордиться тем, что вы являетесь ее частью, и, конечно же, своими делами и поступками делать нашу страну с каждым днем еще сильнее и лучше».

Праздничное мероприятие закончилось общим фотографированием и вручением ребятам памятных подарков от представителей «Движения первых».

В свою очередь, ребята поблагодарили полицейских и общественников и отметили, что получение первого паспорта – это значимое и запоминающееся событие для каждого жителя страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО