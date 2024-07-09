Полицейские напомнили самарским детям о правилах безопасности в летние каникулы

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В Жигулёвске сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Надеждой Самойловой провели профилактическую беседу с подростками на улицах города.

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних Елизавета Федотова напомнила об опасных дорожных ситуациях, о правах и обязанностях несовершеннолетних, а также о том, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за противоправные деяния, и обратила внимание на то, что ни в коем случае нельзя сообщать посторонним информацию о себе, своих родителях, и друзьях.

Продолжая разговор, Надежда Самойлова акцентировала внимание на правила дорожной безопасности, напомнила ребятам, как правильно переходить дорогу, рассказала о том, что кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или на специальных площадках, а также предупредили о важности световозвращаюших элементов в темное время суток.

В завершение встречи организаторы мероприятий пожелали детям веселых и безопасных каникул, прогулок на свежем воздухе и занятий спортом.