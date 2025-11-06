Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города

137

На улицах областной столицы несут службу полицейские-кавалеристы. Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.

Их работа требует специальной подготовки. Каждый сотрудник должен в совершенстве владеть не только полицейскими компетенциями, но и навыками верховой езды, а также знать особенности поведения лошади.

Конные патрули обладают рядом преимуществ: с высоты кавалеристу открывается отличный обзор, а сами полицейские хорошо заметны гражданам, что повышает профилактический эффект. Кроме того, они могут быстро перемещаться по территориям, труднодоступным для автотранспорта.

Служба в кавалерии считается одной из сложных в полиции, так как требует от сотрудников большой физической выносливости, концентрации и умения работать в паре с животным, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО