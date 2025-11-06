Я нашел ошибку
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города

6 ноября 2025 15:43
137
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.

На улицах областной столицы несут службу полицейские-кавалеристы. Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.

Их работа требует специальной подготовки. Каждый сотрудник должен в совершенстве владеть не только полицейскими компетенциями, но и навыками верховой езды, а также знать особенности поведения лошади.

Конные патрули обладают рядом преимуществ: с высоты кавалеристу открывается отличный обзор, а сами полицейские хорошо заметны гражданам, что повышает профилактический эффект. Кроме того, они могут быстро перемещаться по территориям, труднодоступным для автотранспорта.

Служба в кавалерии считается одной из сложных в полиции, так как требует от сотрудников большой физической выносливости, концентрации и умения работать в паре с животным, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

