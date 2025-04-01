Полицейские ищут водителя СИМ, скрывшегося с места ДТП в Самаре

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Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(846)921-78-50; 102.

Сотрудниками полиции в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения о доставлении 65-летней жительницы Самары с травмами, полученными в ДТП, установлено, что 31 марта 2025 года в 08:50 час., водитель, управляя СИМ (самокат черного цвета), на тротуаре возле д. 157 по ул. Куйбышева совершил наезд на женщину, которая шла по тротуару, после чего, уехал с места происшествия.

Пострадавшая госпитализирована с места ДТП.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 16-18 лет, рост 175-180 см.

Был одет: куртка черного цвета, штаны темного цвета.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону 8(846)921-78-50, 89272000052,102.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО