Полицейские и общественники Тольятти  провели профилактические беседы с местными жителями

106

В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов провели профилактические беседы с местными жителями.



В ходе мероприятия полицейские рассказали слушателям о различных схемах, которые используют злоумышленники для хищения личных данных и денежных средств граждан.



Полицейские подчеркнули, что необходимо быть бдительными при получении информации, поступившей от незнакомых людей, и, самое главное, не передавать злоумышленникам свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды, приходящие на телефон.



Николай Шахов, в свою очередь, обратил внимание участников акции на то, что операторы сотовой связи, сотрудники полиции и финансовых учреждений не совершают звонки через мессенджеры и не просят сообщить личную информацию.



«Если вам позвонили незнакомцы с подобным предложением, необходимо прекратить разговор и, если вы сомневаетесь в безопасности ваших данных, следует сообщить о подозрительном звонке в полицию», - отметили организаторы мероприятия.



В завершение беседы гражданам вручили памятки по профилактике мошенничества, а также рекомендовали поделиться полученной информацией с родственниками и знакомыми, особенно с пожилым людьми. сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО