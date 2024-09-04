Полицейские и общественники Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

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Сотрудники самарского гарнизона полиции вместе с общественниками ежегодно помогают собраться в школу детям из многодетных и малообеспеченных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Сотрудники полиции вместе с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел пришли в гости к семьям попавших в трудную жизненную ситуацию и к воспитанникам социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, чтобы поздравить с началом учебного года и подарить нужные школьные принадлежности и, конечно, сладкие угощения. Полицейские пожелали ребят успехов в освоении школьной программы, призвали хорошо учиться и не забывать о правилах безопасности при нахождении в учебных заведениях, в общественных местах, а также по пути в школу и домой.

Общественники отметили, что подобные мероприятия необходимо проводить, так как каждому ребенку необходимо чувствовать поддержку и заботу, особенно тем, кто в этом нуждается больше всего.

В свою очередь дети поблагодарили организаторов за подарки и пообещали учиться на одни «пятерки».