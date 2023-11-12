Полицейские и общественники Самарской области познакомили школьников с работой полицейского

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В рамках профориентационной работы сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят встречи с юными жителями региона, с целью знакомства с профессией полицейского и ориентирования их в будущем на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России.

Так, в МО МВД России «Клявлинский» полицейские и общественники провели день открытых дверей для учеников одной из школ.

Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» полковник полиции Александр Лесников рассказал школьникам о службе в органах внутренних дел. О целях и задачах, стоящих перед сотрудниками различных подразделений полиции. Пояснил какими качествами необходимо обладать стражу правопорядка. Отметил, что профессия полицейского является престижной и востребованной, требует высокой выдержки, ответственности и разностороннего развития. А также подчеркнул, что для того, чтобы добиться успеха в выбранной профессии, нужно иметь аналитический склад ума, гибкое мышление, стремиться постоянно узнавать что-то новое, уметь и любить учиться и иметь хорошую физическую подготовку.

В свою очередь, эксперт экспертно-криминалистической группы лейтенант полиции Елена Базарнова познакомила школьников с деятельностью сотрудников, работающих на месте происшествия, показала, какими средствами они пользуются для выявления следов злоумышленников для последующего розыска и задержания.

В продолжение мероприятия начальник отделения по работе с личным составом Оксана Гусева пригласила гостей в стрелковый тир, в котором проводятся занятия по огневой подготовке, а также продемонстрировала служебный транспорт полицейских.

В завершение мероприятия подполковник полиции ответила на вопросы школьников о порядке поступления в высшие учебные заведения системы МВД России и на службу в полицию, после чего посоветовала детям вести здоровый образ жизни и хорошо учиться. В ответ гости поблагодарили всех сотрудников за познавательную экскурсию и сказали, что будут рады вновь прийти в гости.

Сотрудники О МВД России по Кинель-Черкасскому району совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели увлекательное мероприятие для воспитанников социально-реабилитационного центра «Солнечный» п. Подгорный. Дети приняли участие в интеллектуальной викторине, благодаря которой узнали много нового и интересного о работе полиции. Ребята с восхищением рассматривали выставку частной коллекции кукол в национальных костюмах разных стран мира, принадлежащей члену общественного совета Ольге Кульборисовой. Участники акции получили не только заряд бодрости, позитива и отличного настроения, но и много полезной информации.

В Сызрани полицейские провели встречу с учащимися младших и старших классов. Начальник отделения по раскрытию краж автомототранспорта отдела уголовного розыска Евгений Чекарев познакомил школьников с основными подразделениями полиции, рассказал, кто из сотрудников полиции за что отвечает, подробно остановившись на работе уголовного розыска. Ребята с огромным интересом слушали увлекательные рассказы полицейского и задавали вопросы. А сотрудники правовой группы МУ МВД России «Сызранское» рассказали будущим выпускникам о социальных гарантиях и о порядке и условиях приёма в ведомственные ВУЗы МВД России. Старшеклассникам, желающим поступить в учебные заведения МВД, напомнили о том, что приёмная компания начинается в декабре и об этом необходимо позаботиться заранее, обратившись в кадровые подразделения территориальных органов внутренних дел. В завершение школьники получили буклеты с необходимой информацией о поступлении в ведомственные вузы.