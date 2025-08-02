Полицейские и общественники региона проводят профилактические встречи с подрастающим поколением

146

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники Самарской области проводят профилактические мероприятия с подрастающим поколением, напоминая ребятам основные правила безопасности в летний период.

Так, в Клявлинском районе участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Виктор Прохоров совместно с представителем Общественного совета Андреем Горбуновым провели в историко-краеведческом музее профилактическую беседу с воспитанниками детского сада.

В ходе беседы лейтенант полиции рассказал детям о правилах безопасности на улице и дома, подчеркнув, что нельзя идти куда-либо с незнакомыми людьми, садиться в чужую машину, а также использовать электроприборы во время отсутствия взрослых.

Общественник, присоединяясь к словам полицейского, отметил, что ни в коем случае нельзя вступать в разговор с незнакомцем, а также призвал быть крайне внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

В завершение встречи ребята поблагодарили организаторов мероприятия за интересную беседу и пообещали всегда соблюдать правила личной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО