Полицейские и общественники региона проводят профилактические беседы с гражданами пожилого возраста

С целью повышения правовой грамотности населения полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел Самарской области проводят профилактические беседы с населением, уделяя особое внимание гражданам пожилого возраста.

Так, в Новокуйбышевске, Нефтегорском и Клявлинском районах сотрудники полиции и общественники рассказали пенсионерам, как уберечь свои сбережения от мошенников.

Полицейские подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам реквизиты своих банковских счетов, коды с оборотной стороны карты, пароли из СМС-сообщений, а также перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили незнакомцы.

Пожилых людей призвали обязательно проверять подозрительную информацию и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел напомнили гражданам Правила дорожного движения, призвав использовать световозвращающие элементы на верхней одежде при переходе проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

В завершение мероприятий участникам раздали информационные памятки и световозвращающие наклейки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО