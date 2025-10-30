Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
В Самаре водитель на "Форде" врезался в стоящий на остановке автобус
Среди них мигрант, таксист и сотрудник спецназа.
Арестованы семерых подозреваемых в ограблении Лувра в Париже
В связи с предстоящим проведением XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".
Подразделения ГУ МЧС СО переведены на усиленный режим работы
Пожилых людей призвали обязательно проверять подозрительную информацию и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.
Полицейские и общественники региона проводят профилактические беседы с гражданами пожилого возраста
В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию, на которой демонстрировался факт грубого нарушения ПДД.
Полицейские проводят проверку в отношении водителя, перевозившего людей вне кабины автомобиля в Самаре
Елена Драпеко отметила, что решение стало для артистов долгожданным.
В России официально установили новый профессиональный праздник — День артиста
Для улучшение транспортного обслуживания самарцев «Самара Авто Газ» подготавливает к рейсам 20 новых автобусов вместимостью до 92 пассажиров.
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
В связи с проведением ремонтных работ.
В Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.47
-0.35
EUR 92.25
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские и общественники региона проводят профилактические беседы с гражданами пожилого возраста

30 октября 2025 21:07
139
Пожилых людей призвали обязательно проверять подозрительную информацию и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

С целью повышения правовой грамотности населения полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел Самарской области проводят профилактические беседы с населением, уделяя особое внимание гражданам пожилого возраста.

Так, в Новокуйбышевске, Нефтегорском и Клявлинском районах сотрудники полиции и общественники рассказали пенсионерам, как уберечь свои сбережения от мошенников.

Полицейские подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам реквизиты своих банковских счетов, коды с оборотной стороны карты, пароли из СМС-сообщений, а также перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили незнакомцы.

Пожилых людей призвали обязательно проверять подозрительную информацию и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел напомнили гражданам Правила дорожного движения, призвав использовать световозвращающие элементы на верхней одежде при переходе проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

В завершение мероприятий участникам раздали информационные памятки и световозвращающие наклейки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
235
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
242
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
413
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
247
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
260
Весь список