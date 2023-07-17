Полицейские и общественники региона продолжают проводить профилактические беседы с пенсионерами

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Полицейские Самарской области на постоянной основе ведут работу, направленную на повышение правовой грамотности населения и профилактику мошенничества.

Так, следователь следственного отдела МО МВД России «Похвистневский» лейтенант юстиции Инесса Цекало совместно с представителем Общественного совета Еленой Чиликиной провели встречу в реабилитационном центре «Доблесть».

Лейтенант юстиции рассказала о различных видах контактного и телефонного мошенничества. Схемы, которые используют злоумышленники, становятся все изощреннее и убедительнее, поэтому необходимо быть еще более внимательными, так как, к сожалению, к людям преклонного возраста гораздо легче войти в доверие.

Инесса Цекало также пояснила, что злоумышленники сообщают о проводимых рекламных акциях, присылают сообщения о блокировке банковских карт, а самые беспринципные играют на эмоциях пенсионеров – обращаются якобы от лица детей и внуков, прося о материальной помощи.

Также лейтенант юстиции предостерегла граждан не открывать дверь незнакомцам. Если за дверью стоит незнакомый вам человек, который представляется сотрудником социальной службы, скорой помощи или организации по продажам, не открывайте им дверь, если вы действительно не обращались за помощью в ту или иную службу. Не поддавайтесь на уговоры злоумышленников. Они проникают в квартиру жертвы, занимают внимание и в то же время уносят ценности из дома.

Представитель Общественного совета Елена Чиликина напомнила правила, которые необходимо соблюдать при контакте с посторонними людьми: нельзя предоставлять незнакомцам свою личную информацию, подписывать непонятные документы и совершать финансовые операции, не удостоверившись в их безопасности и законности.

По завершении мероприятия гражданам вручили специальные памятки, содержащие информацию о методах, которые используют злоумышленники, и номера телефонов, куда необходимо обращаться в случае совершения в отношении них противоправных действий. В свою очередь, граждане выразили полицейским слова благодарности за проводимую ими важную работу, которая призвана обезопасить людей от действий злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО