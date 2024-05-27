Полицейские и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2024» в Самаре

357

Традиционно телепрограмма Главного управления МВД России по Самарской области «Самарская полиция. Оперативный обзор» и газета «Право» принимают участие в журналистском фестивале.

В субботу на территории Струковского сада вот уже в 29 раз прошел фестиваль «Пресса-2024», организованный Союзом журналистов Самарской области и Администрацией городского округа Самара. Участие в фестивале, посвященному Году семьи, приняли около 30-ти ведущих информационных агентств, телеканалов, печатных и интернет-изданий, радиостанций, студенческих и молодежных СМИ региона.

На объединенной площадке областного главка и газеты «Право» присутствовали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Самара Елена Лапушкина и председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова. Сотрудники полиции и представители Общественного совета рассказывали гостям о специфике работы правоохранительных органов.

Гости площадки областного главка с удовольствием знакомились с экспозициями, направленными на военно-патриотическое воспитание молодежи и рассказывающими о деятельности органов внутренних.

На красочно украшенной сцене один за другим сменяли друг друга национальные творческие коллективы: группа «Музыкальный центр АВТОКЛУБ», а также вокалисты и оркестр Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области. Всех артистов зрители принимали очень тепло и поддерживали овациями каждое выступление.

Особое внимание гостей площадки привлекли современные и ретро-автомобили и мотоциклы на площадке Госавтоинспекции города Самара. И взрослые, и дети делали снимки с автомобилями, а сирена ретро-машины привела ребят в восторг. Пока сотрудники ГИБДД проводили для юных гостей мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, сотрудники отделения Центра кинологической службы Самарской области на сцене отдавали команды своим верным помощникам, которые безукоризненно выполняли их под бурные аплодисменты зрителей. А в это время на интерактивной площадке экспертов-криминалистов рассказывали об искусстве дактилоскопии и тайнах раскрытия преступлений. Возле площадки экспертов-криминалистов все время было много детей и взрослых.

Руководитель Военно-Исторического клуба «Патриоты» Сергей Аввакумов знакомя гостей с техникой военных лет, отметил, что участие в фестивале для клуба является возможностью приобщить молодежь к изучению исторического наследия и его сохранению, а также воспитать дух Патриотизма.

Участие в фестивале также принимал представитель Ассоциации цифровой безопасности Иван Андрианов, который представлял платформу «Добровольной народной дружины городского округа Самара», на которой гостям рассказывали о кибердружине и безопасности в Интернете.

Михаил Явон, заместитель начальника ЦФО ГУ МВД России по Самарской области, все свободное от работы время посвящает воспитанникам созданного им военно-патриотического клуба «Гранит» имени подполковника милиции В.А. Илларионова. Михаил Васильевич вместе с курсантами с удовольствием показывали пришедшим на площадку ребятам и взрослым образцы пневматического, малокалиберного и боевого оружия, а также демонстрировали приемы рукопашного боя.

«Фестиваль традиционно приносит только положительные эмоции и гордость», - рассказал основатель клуба Михаил Явон.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев высоко оценил работу ведомственной площадки и отметил, что участие в таких масштабных мероприятиях помогает сделать работу полиции еще более прозрачной, стать ближе к жителям и укреплять партнерские отношения между полицией и обществом.

Высоко оценил работу площадки и председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов, отметив, что сотрудники самарской полиции – люди ответственные, очень доброжелательные и конечно, творческие, в чем можно убедиться, знакомясь с нашей площадкой.

Полицейские, общественники и коллектив газеты «Право» приложили большие усилия и развернули самую масштабную площадку, которая не оставила никого равнодушными и подарила массу положительных впечатлений.

Также на объединенной площадке областного главка полиции была представлена экспозиция государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», под руководством помощника руководителя по взаимодействию со средствами массовой информации, воспитательной и психологической работе Татьяны Лядиной.

Завершая фестиваль, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова поздравила всех с состоявшимся мероприятием, поблагодарила за прекрасную организацию и провела торжественную церемонию награждения. Одними из победителей стали сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области и коллектив газеты «Право».

В рамках фестиваля «Пресса – 2024» сотрудники полиции и представители Общественного совета в очередной раз доказали, что не службой единой наполнена их жизнь и что всегда в ней найдется место творчеству, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО