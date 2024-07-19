Полицейские и общественники Новокуйбышевска встретились с детьми, отдыхающими в лагере «Салют-2»

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Так, сотрудники Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску и представитель Общественного совета при территориальном органе провели встречу с мальчишками и девчонками, которые отдыхают в детском оздоровительном лагере «Салют-2».



В ходе мероприятия врио начальника отдела Госавтоинспекции майор полиции Дмитрий Максимов напомнил детям о важности соблюдения правил дорожной безопасности в условиях летнего времени, разъяснил основные ошибки допускаемые пешеходами при пересечении проезжей части.



Как отметил майор полиции, основными причинами дорожных происшествий с участием детей - велосипедистов являются передвижение по дорогам общего пользования, пересечение проезжей части по пешеходным переходам на велосипеде и неожиданный выезд на проезжую часть перед транспортными средствами. Тяжесть травм усугубляет неиспользование шлема и соответствующей амуниции. Все вышеперечисленное - это результат бесконтрольных действий со стороны взрослых и, как следствие, получение детьми серьезных увечий.



Начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Наталья Мишустина, беседуя с детьми, напомнила о важности соблюдения мер личной и имущественной безопасности, предостерегла ребят от самостоятельных прогулок в лес и на водоемы, и призвала всегда предупреждать родителей о своем местонахождении.



В завершение встречи организаторы мероприятий пожелали детям веселых и безопасных каникул, прогулок на свежем воздухе и занятий спортом, сообщает пресс-служба МВД СО.

Фото: пресс-служба МВД СО