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Полицейские и общественники Новокуйбышевска встретились с детьми, отдыхающими в лагере «Салют-2»

19 июля 2024 15:46
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В завершение встречи организаторы мероприятий пожелали детям веселых и безопасных каникул, прогулок на свежем воздухе и занятий спортом.

Так, сотрудники Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску и представитель Общественного совета при территориальном органе провели встречу с мальчишками и девчонками, которые отдыхают в детском оздоровительном лагере «Салют-2».

В ходе мероприятия врио начальника отдела Госавтоинспекции майор полиции Дмитрий Максимов напомнил детям о важности соблюдения правил дорожной безопасности в условиях летнего времени, разъяснил основные ошибки допускаемые пешеходами при пересечении проезжей части.

Как отметил майор полиции, основными причинами дорожных происшествий с участием детей - велосипедистов являются передвижение по дорогам общего пользования, пересечение проезжей части по пешеходным переходам на велосипеде и неожиданный выезд на проезжую часть перед транспортными средствами. Тяжесть травм усугубляет неиспользование шлема и соответствующей амуниции. Все вышеперечисленное - это результат бесконтрольных действий со стороны взрослых и, как следствие, получение детьми серьезных увечий.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Наталья Мишустина, беседуя с детьми, напомнила о важности соблюдения мер личной и имущественной безопасности, предостерегла ребят от самостоятельных прогулок в лес и на водоемы, и призвала всегда предупреждать родителей о своем местонахождении.

В завершение встречи организаторы мероприятий пожелали детям веселых и безопасных каникул, прогулок на свежем воздухе и занятий спортом, сообщает пресс-служба МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба МВД СО

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