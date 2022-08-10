Полицейские губернии присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».

104

Целями акции стали пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения и привлечение внимания к спорту. Первыми к акции присоединились инспекторы по пропаганде БДД Жигулевска и Волжского района, которые встретились с воспитанниками детского сада «Ягодка» и центра дзюдо «Мужество».



Инспекторы напомнили детям, что занятия спортом не только укрепляют здоровье и улучшают физическое развитие, но и формируют характер и силу воли, дарят хорошее настроение, воспитывают дисциплину, учат преодолевать трудности. Затем полицейские под ритмичную музыку показали ребятам комплекс упражнений, ежедневное выполнение которых позволит всегда быть в тонусе. Мальчишки и девчонки активно включились в зарядку и с удовольствием повторили все спортивные упражнения инспекторов. Участники акции получили заряд бодрости и хорошего настроения.



После веселой разминки полицейские напомнили ребятам о правилах безопасного перехода проезжей части, особенностях движения во дворах и призвали не забывать об использовании специальной защитной экипировки (наколенников, налокотников и шлемов) во время катания на велосипедах и самокатах. Полицейские еще раз призвали юных атлетов активно заниматься спортом, ведь хорошая физическая подготовка, в том числе, нужна и для того, чтобы приходить на помощь слабым, защищать тех, кто в этом нуждается.



В завершение мероприятий участники акции сделали совместные фотографии на память. Ребята поблагодарили сотрудников полиции за позитивный настрой, отличное настроение и замечательное начало дня, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО