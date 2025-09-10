Полицейские двух районов Самарской области провели профилактическую акцию «Пристегнулся сам, пристегни ребёнка»

126

Профилактическая акция «Пристегнулся сам, пристегни ребёнка» с участием госавтоинспекторов Отдела МВД России по Сергиевскому району и Отделения МВД России по Исаклинскому району прошла на отрезке федеральной трассы М-5 "Урал".

Полицейские двух районов при личном участии руководителей подразделений Госавтоинспекции территориальных отделов внутренних дел напомнили водителям о необходимости обязательного использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях.



Автолюбители с пониманием отнеслись к проводимой акции. У многих родителей-водителей в салонах автомобилей имелись необходимые детские удерживающие устройства. Полицейские вручили водителям тематические буклеты о необходимости соблюдения правил дорожного движения и памятные сувениры.



Каждого участника акции полицейские призывали быть ответственным и не нарушать правила дорожного движения. В ходе профилактических бесед, полицейские разъяснили водителям меры административной ответственности за неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств в автомобилях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО