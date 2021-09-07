Покрас Лампас рассказал, какой арт-объект сделает для Самары

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В Самару приехал всемирно известный каллиграфист Покрас Лампас. Он вновь стал участником Samara Ground Art Festival.

— Моя цель — сделать для Самары еще несколько арт-объектов, которые будут узнаваться и станут точками притяжения. Я дам подсказку. Это цвет — королевский синий. Он ассоциируется с небом, с искусством XX века, работами Ива Кляйна. Такая краска не продается в строительных магазинах, ее сложно найти в специализированных торговых точках. Специально для фестиваля мы заказали 15 кг пигмента. Будем использовать для создания одного арт-объекта. Он будет связан с историей города, космической историей. Цвет каллиграфии — серебряный. Это будет цитата Юрия Гагарина. Место — знаковое, проект не останется незамеченным, — рассказал Покрас Лампас.

В прошлом году художник сделал роспись подпорной стены на Маяковском спуске. Это арабская вязь, нанесенная желто-золотистой краской на черный фон. Посмотрите наш репортаж о том, как это выглядит. Художник раскрыл смысл надписи — это строки авторства Владимира Маяковского.

Некоторые художники уже начали работать над муралами. Аргентинский художник Андрес Иглесиас, известный под псевдонимом Cobre, выбрал в качестве холста стену 14-этажного дома на улице Галактионовской, 2. Он рисует гигантский портрет мальчика-космонавта.

На улице Пушкина, 195 работает художник из Благовещенска Паша Orez. На стене дома появится портрет женщины.

Также участниками фестиваля стали художники Вячеслав Гунин (Россия — Испания), Роман Мураткин (Россия), Мария Хардикова (Россия), Луис Густаво Мартинс (Бразилия), Алексей Кислов (Севастополь). Рисовать муралы будут не только в Самаре, но и в Тольятти, пишет 63.ru.