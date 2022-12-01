Показательное пожарно-тактическое учение прошло в САТОБ

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Сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое учение на главной площади города в здании Самарского Академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Решение о проведении учения было принято руководством Главного управления совместно с руководством театра с целью проверки работоспособности системы оповещения здания, порядка организации и эвакуации зрителей и персонала, действий пожарных подразделений по обнаружению и ликвидации очага пожара, а также действий по спасению и эвакуации людей.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко отметил важность и своевременность его проведения в преддверии новогодних и Рождественских праздников:

"Учение проводится в преддверии новогодних праздников, когда в театре идет большое количество спектаклей и праздничных мероприятий, поэтому мы совместно с руководством театра уточним действия наших подчиненных и будем полностью готовы к решению любых задач в случае возникновения нештатных ситуаций", - рассказал начальник Главного управления.

По тактическому замыслу учения, пожар произошёл во время спектакля в результате падения осветительного оборудования на мягкие декорации, находящиеся на сцене зрительного зала главного корпуса на первом этаже. Автоматическая пожарная сигнализация была запущена вручную через 1 минуту. Из-за технического сбоя не сработала система тушения пожара. Включилась система дымоудаления, опустился противопожарный занавес. Персонал начал проводить эвакуацию зрителей и сотрудников театра.

Такой пожар опасен тем, что образуется сильное задымление и происходит быстрое распространение огня. Затрудняется эвакуация из-за большого скопления людей, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО