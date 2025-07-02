«Поезд Памяти» остановился в Самаре – городе трудовой доблести

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В среду, 2 июля, школьники из России и Беларуси, а также стран бывшего СССР познакомились с историей Самары – Города трудовой доблести. Это звание областной столице было присвоено 5 лет назад Указом Президента России Владимира Путина.

Потомки героического поколения победителей в Великой Отечественной войне приезжали в регион в рамках культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти». Инициаторами его проведения являются главы верхних палат парламентов России и Белоруссии Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова. Идея была поддержана президентами двух стран.

В путешествии под Знаменем Победы принимают участие 200 школьников от 15 до 17 лет. Все они являются победителями олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны. Маршрут «Поезда Памяти» проложен по городам России и Беларуси, включает в себя города-герои, города трудовой доблести и славы.

«Проект «Поезд Памяти» проводится в год 80-летия нашей великой Победы в Великой Отечественной войне. Сам формат «Поезда Памяти» уникальный. Он позволяет огромному количеству людей из разных стран посмотреть на нашу страну изнутри, посмотреть на ее города, на ее историю, в том числе - познакомиться с Самарой, где в тылу тоже ковалась наша Победа. Дети - потомки победителей- должны ходить ногами по той земле, где велись бои, где тыл был фронтом. Когда погружаешься в обстановку, атмосферу того или иного города, наблюдаешь, как люди чтут вклад наших дедов в эту Победу, – это совсем другие ощущения. Я убежден, что все 200 детей запомнят эту поездку на всю жизнь. И, когда они вернутся в свою страну, будут о ней рассказывать», – уверен министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Самара, а в годы Великой Отечественной войны – Куйбышев, имеет богатую, по-настоящему уникальную историю, связывающую поколения жителей с губернским городом или «хлебной пристанью России» как ее называли еще в 16 веке, трудовой доблестью предков во время Великой Отечественной войны, научными достижениями начала освоения космического пространства и первого полета человека в космос. Уже более 400 лет Самара остается одним из самых экономически мощных, культурно-развитых, наполненных богатым природным наследием регионов России.

«Самара встретила замечательный проект – «Поезд Памяти». Он существует с 2021 года по инициативе двух руководителей верхних палат парламента России и Беларуссии – Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой. Когда видишь глаза этих ребят, понимаешь, почему этот «Поезд Памяти» будет еще много-много лет существовать. Ведь для нас это общая Победа, общая память наших поколений. И мы прекрасно понимаем, что у нашей молодежи есть будущее. Самара всегда включается в различные проекты. У Самары прекрасная история. Куйбышев – запасная столица. Есть исторические места, которые навеки вписаны в Великую Отечественную войну, городу есть что показать и рассказать. И есть локации, которые точно вписаны в историю нашей страны и дружбы всех поколений. Я немного завидую ребятам: некоторые впервые познакомятся с нашим регионом. Мне выпала такая честь сопровождать ребят до Москвы. Я думаю, что эти дни не забудутся ни у них, ни у меня. Они обязательно будут делиться этими эмоциями. Совет Федерации и Верхняя палата парламента Белоруссии уделяют много внимания тому, чтобы историческая память была правдивой, и чтобы никто не смог ее переделать. Кому, как не законодателям, это передавать молодежи», – отметила сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина.

Основная идея проекта – наглядно ознакомить представителей подрастающего поколения с историей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, продемонстрировать им места ключевых сражений и подвига народа в тылу.

Среди участников – представительница Самарской области Алиса Дуденкова, активистка Движения Первых, которая с гордостью знакомит сверстников с историей своего родного города.

«Поезд Памяти» – это один из важнейших проектов для меня. Сегодня мы находимся в моём родном городе. С первых дней я проводила ребятам дистанционную экскурсию по городу, но сейчас они сами могут увидеть его. Наш город внёс огромный вклад в Победу, и я горжусь, что здесь живу», – поделилась Алиса.

Программа пребывания в Самаре включала посещение знаковых исторических мест: Бункера Сталина, Музея авиации и космонавтики им. С.П. Королева, а также обзорную экскурсию по городу. Также частью программы стало посещение Многофункционального молодежного центра Самарской области, где воспитанники военно-патриотических клубов региона представили площадку с военным снаряжением, сборкой и разборкой оружия, БПЛА и лазерным тиром. Кроме того, Самарский Союз Молодежи представил свой проект «Внутри Истории» с погружением в исторические события через технологии виртуальной реальности.

«Мне все очень понравилось, я давно ждал старт этого проекта. Сегодня посетил Самарскую область, это очень красивый город, который богат с точки зрения истории и культуры. В молодёжном центре есть много возможностей для ребят, и я рад опробовать некоторые из них», – поделился своими эмоциями участник из Ставрополя Ярослав Халяпин.

«Вы знаете у нас есть традиция: независимо от того, в какое время суток мы приезжаем, какие часовые пояса, какой город, мы всегда друг друга бодрим. Самара встречает нас солнышком, хотя по прогнозам был дождь, но видно, что нас здесь ждали, чтобы мы окунулись в этот прекрасный город. Чувствуется, что энергия «Поезда Памяти» просто окутывает Самару. Легендарный город – Город трудовой доблести, который решением Президента Российской Федерации, уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным в июле 2020 года получил высокий статус. Здесь действительно подготовили крутую программу. Надеемся, что этот день будет очень яркой точкой в пути маршрута «Поезда Памяти», – уверен член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Александр Лукьянов.

Финальной точкой маршрута «Поезда Памяти» станет столица России – Москва.

Источник фото: «Волжская коммуна» (с подписью SAV) и министерство молодежной политики Самарской области