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Подведены итоги VI регионального Форума и Программы ≪Развитие регионов. Лучшее для России≫

23 декабря 2022 11:23
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Подведены итоги VI регионального Форума и Программы ≪Развитие регионов. Лучшее для России≫

С 15 по 16 декабря 2022 года в Самаре состоялся VI региональный Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» и торжественная церемония награждения лауреатов Программы. В рамках мероприятия были выбраны победители из 30 категорий, в числе которых: франчайзинг и партнерские программы, социальные проекты и устойчивое развитие, государственно-частное партнерство, поддержка и развитие малого бизнеса, строительство и недвижимость, транспорт и логистика, ЖКХ и благоустройство, бизнес и сервис и другие.

Мероприятие собрало представителей крупнейших международных и российских компаний, органов власти и некоммерческих организаций. Участники обсудили реакцию региональной экономики на вызовы 2022 года, формирование комфортной и безопасной среды, участие регионов в подготовке кадров и развитии компетенций цифровой экономики, замещения зарубежных продуктов отечественными, рассмотрели модели международного сотрудничества на примерах компаний и влияние параллельного импорта на изменение товарооборота и экономику страны и другие вопросы.

Жюри были отмечены наиболее яркие и интересные проекты, которые работают на благо страны. Все компании-участники, номинированные на получение награды, не только осознают свою социальную ответственность, но и стремятся улучшать среду, внутри которой они работают.

Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» на протяжении шести лет занимается популяризацией и поощрением практик развития регионов, выявлением основных проблем и путей их решения для обеспечения достойного благосостояния России.

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