Подведены итоги областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области

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В конце декабря 2021 года состоялось подведение итогов областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области. Участниками конкурса, который проводится уже в юбилейный десятый раз, стали представители региональных и муниципальных средств массовой информации – журналисты периодических печатных изданий, сетевых изданий, лицензированных радиостанций и телеканалов.

Цель конкурса – привлечение внимания журналистского сообщества к обозначенным социально значимым темам, поощрение журналистов и средств массовой информации, участвующих в решении задач социально-экономического развития региона, повышение уровня профессионального мастерства журналистов.

Номинации конкурса-2021 года были сформированы на основании анализа самых актуальных тем, которые имели высокую социальную значимость в общероссийском и региональном медиапространстве. Конкурс проводился по двум направлениям: «Год науки и технологий» и «170 лет Самарской губернии».

По направлению «Год науки и технологий» победители из числа 26 региональных и муниципальных СМИ-участников (61 журналист и представитель редакций) определялись по трем номинациям: «Интеграция и исследовательское лидерство», «Инфраструктура», «Кадры». По направлению «170 лет Самарской губернии» – в четырёх тематических номинациях: «170 лет Самарской губернии: история в лицах», «170 лет Самарской губернии: история в деталях», «170 лет Самарской губернии: история начинается сегодня», «170 лет Самарской губернии: сила – в единстве». По данному направлению участники из 39 региональных и муниципальных СМИ подали на конкурс 119 заявок.

Стоит отметить, что журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области имеет заявительный характер, проводится в один тур без предварительного отбора участников.

Для подведения итогов конкурса была образована конкурсная комиссия, в состав которой вошли преподаватели профильных вузов, представители научного и медицинского сообщества, специалисты крупнейших промышленных предприятий региона, медиаэксперты. Основными критериями оценки представленных на конкурс материалов были степень актуальности и социальной значимости темы, соответствие материала объявленным целям конкурса, достоверность и информационная насыщенность, глубина анализа представленной темы, общественная значимость содержания, уровень журналистского мастерства, яркость, оригинальность подачи материала.

По мнению жюри, среди разнообразных по форме, структуре, содержанию работ конкурсантов было очень много достойных и запоминающихся.

Публично имена победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и конкурса Самарского отделения Союза журналистов России «Золотое перо» будут названы 27 января 2022 года. В этом году, как и в прошлом, в связи с сохраняющейся угрозой распространения вирусных инфекций очное участие в мероприятии смогут принять только лауреаты конкурса. Мероприятие пройдет в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими нормами.