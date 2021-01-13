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Подведены итоги областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области – 2020

13 января 2021 18:36
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В 2020 году конкурс проводился по двум направлениям: «Год памяти и славы» и «Перемены заметны каждому».

Состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии, в ходе которого был определен список номинантов областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области.

Участниками мероприятия, которое проводилось уже в девятый раз, стали представители региональных средств массовой информации – журналисты печатных изданий, интернет-изданий, радиостанций и телеканалов, а также авторы циклов материалов в сети Интернет. К участию в конкурсе принимались работы, вышедшие в эфир или опубликованные в печати или сети Интернет с 1 января по 25 ноября 2020 года.

Целями проведения конкурса являются привлечение внимания журналистского сообщества к социально значимым темам, поощрение журналистов и средств массовой информации, участвующих в решении задач социально-экономического развития региона, повышение уровня профессионального мастерства журналистов. В 2020 году конкурс проводился по двум направлениям: «Год памяти и славы» и «Перемены заметны каждому», по двум категориям – «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации».

Всего по направлению «Год памяти и славы» было подано 138 заявок от представителей 60 средств массовой информации, зарегистрированных на территории Самарской области. По направлению «Перемены заметны каждому» – 76 заявок от 47 редакций региональных и муниципальных СМИ. 

Юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов имел особое значение в патриотическом воспитании граждан, он напомнил об ответственности, о достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый. 

Непосредственные носители памяти о Великой Отечественной войне уходят, и поэтому средства массовой информации в настоящее время становятся одним из основных источников формирования исторической памяти о войне. Одна из задач СМИ – постоянно активизировать накопленные данные для сохранения в общественном сознании исторической правды об этом величайшем событии XX века, о том, какой высокой ценой была достигнута Победа. 

Отметим, что с 1 января 2020 года в областных и федеральных средствах массовой информации вышло более 8 тысяч материалов (публикаций в газетах, телевизионных сюжетов, материалов в сети Интернет), посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Основными темами материалов были: меры социальной поддержки ветеранов, сохранение исторической памяти, вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны, торжественные мероприятия, посвящённые памятным датам Российской Федерации, и многие другие. Помимо основной информационной кампании, некоторые областные средства массовой информации реализовали собственные медийные проекты.

Для подведения итогов конкурса была создана авторитетная конкурсная комиссия, в которую вошли представители независимого экспертного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций, профильных высших учебных заведений Самарской области, творческих союзов, деятели искусства и культуры. В том числе – специалисты АНО «Национальные приоритеты», Самарского университета, Самарского областного отделения Союза журналистов России. «В этом году при формировании состава жюри было решено сделать ставку на максимальную независимость экспертов и такой критерий, как отсутствие профессиональных взаимоотношений с организациями-участниками конкурса или организациями-работодателями конкурсантов. В судейской комиссии этого года не было руководителей и представителей СМИ. Материалы конкурсантов оценивали опытные высокопрофессиональные эксперты, в том числе федерального уровня, обладающие всеми необходимыми компетенциями, чтобы определять лучшие работы, в большей степени соответствующие всем требованиям конкурсной программы», – подчеркнула Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Основными критериями оценки представленных на конкурс материалов стали степень актуальности и социальной значимости темы, соответствие материала объявленным целям конкурса, достоверность и информационная насыщенность, глубина анализа представленной темы, общественная значимость содержания, уровень журналистского мастерства, яркость, оригинальность подачи материала. 

Следующим этапом после тщательной индивидуальной работы каждого члена жюри по изучению конкурсных материалов участников конкурса стало заседание конкурсной комиссии, которое прошло в режиме видео-конференц-связи. В ходе заседания путем подсчета средних баллов, на основе оценок всех членов жюри были выявлены работы-лидеры.

Список победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и конкурса Самарского областного отделения Союза журналистов России «Золотое перо» будет опубликован в рамках Распоряжения главы региона на сайте областного правительства. В этом году церемония награждения победителей в ознаменование Дня российской печати меняет свой традиционный формат. В связи с угрозой распространения заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекции на мероприятие, которое состоится на площадке Самарского театра юного зрителя, будут приглашены только лауреаты конкурса. Трансляция будет вестись в официальном сообществе «Самарская область» ВКонтакте https://vk.com/samaroblast, коллеги и единомышленники смогут следить за ходом церемонии он-лайн. Начало мероприятия – в 18 часов. Организаторы поставили перед собой принципиальную задачу: и в сложных противоэпидемических условиях сохранить традиционную атмосферу праздника, присущую конкурсу на протяжении всех лет его проведения. 

 

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Комментарии

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В 2020 году конкурс проводился по двум направлениям: «Год памяти и славы» и «Перемены заметны каждому».
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День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
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В центре внимания
Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел.
13 января 2021  16:23 
Дмитрий Азаров  вручил региональные премии в области культуры и искусства
Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел. Культура
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Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
13 января 2021  12:45 
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки на 13 января выявлены 279 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
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Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
13 января 2021  12:09 
Татарстан поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии
Губернии исполняется 170 лет.
Социум
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Дмитрий Азаров поздравил работников СМИ с Днем российской печати
13 января 2021  11:53 
Дмитрий Азаров поздравил работников СМИ с Днем российской печати
В наши дни влияние СМИ на политику, экономику и все сферы нашей жизни, пожалуй, как никогда велико, отметил Губернатор. Социум
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Руководитель фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ в региональном законодательном собрании Александр Живайкин поздравил жителей с Днем Самарской губернии
13 января 2021  11:07 
Александр Живайкин поздравил жителей с Днем Самарской губернии
Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в региональном законодательном собрании отметил, что и сегодня Самарская область сохраняет свои лидерские позиции. Социум
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Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел.
13 января 2021  16:23 
Дмитрий Азаров  вручил региональные премии в области культуры и искусства
Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел. Культура
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Первым масштабным событием года стало открытие выставки «Высочайше повелено: образовать губернию».
13 января 2021  14:17 
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
Первым масштабным событием года стало открытие выставки «Высочайше повелено: образовать губернию». Социум
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При поддержке губернатора обновление главной детской «инфекционки» продолжится – уже в этом году начнется строительство нового корпуса на 100 мест.
12 января 2021  18:11 
Дмитрий Азаров проведал маленьких пациентов областной детской инфекционной больницы
При поддержке губернатора обновление главной детской «инфекционки» продолжится – уже в этом году начнется строительство нового корпуса на 100 мест. Здравоохранение
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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