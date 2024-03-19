Подведены итоги городского конкурса «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»

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С 19 февраля по 10 марта 2024 года в Самаре проходил городской открытый конкурс-выставка «Самарская Маслёна – гостья дорогая!». Это традиционное творческое состязание проводится в преддверии Масленицы. Жители Самары изготовили порядка 180 ростовых кукол. Участие в конкурсе приняли как отдельные авторы, так и целые коллективы. Лучшие работы были представлены на площади Куйбышева во время празднования Масленицы.

Накануне профессиональное жюри определило победителей в следующих номинациях: традиционная обрядовая кукла; обрядовая кукла: современный взгляд; эко-кукла: из экологически чистых, природных материалов. В этом году в рамках Года семьи, объявленным Президентом России Владимиром Путиным, отдельно были отмечены лучшие маслены, изготовленные вместе со своими родными и близкими.

Работы оценивали: Столярова Елена Георгиевна, кандидат искусствоведения, процессор, доцент кафедры Архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства СамГТУ, член ТСХР; Князева Анна Викторовна, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства в Самарском государственном институте культуры; Ковалева Дина Сергеевна, член Союза художников России ВТОО СХР города Самара, член Евразийского художественного союза, преподаватель кафедры Декоративного прикладного искусства и дизайна в Самарском государственном институте культуры; Отт Наталья Викторовна, декоратор, ландшафтный дизайнер, флорист.

В итоге жюри отметили 28 конкурсантов. Ознакомиться с работами победителей можно в группе Администрации Самары по ссылке.

Победителем конкурса «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» стали Ледневы Ангелина, Богдан и Ева, МБОУ Школа № 13 г.о. Самара (Торговкина Л.Д., Саагильдина Д.Н., Майер И.Б).

Номинация «Традиционная обрядовая кукла»

1 место:

Актив этнографического музея "Горница", "Маслёна Кузьминишна", МБУ ДО ЦВР "Поиск" г.о. Самара

2 место:

Паукаева Милена Андреевна, "Маслена - краса", МБДОУ "Детский сад №290" г.о.Самара (Коляева Татьяна Вячеславовна)

Студия изобразительного искусства "Рисуем вместе", "Маслёна - красавица", МБУ ДО ЦДЮТ "Мечта" г.о. Самара (Коновалов Александр Сергеевич)

3 место:

Калашников Кирилл, Плотникова Светлана, "Самарская Масленица", МБУ ДО ЦДОД "Искра" г.о.Самара (Архипова Елена Владимировна)

Павлова Олеся Сергеевна, «Обжорная масленица», МБДОУ «Детский сад №30» г.о. Самара

Прыгунова Елизавета Владимировна, "Маслена - Душечка", МБДОУ "Детский сад №290" г.о.Самара (Егорова Валентина Александровна)

Специальный приз:

Минвалиева Олеся Николаевна, "Маслена", МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара (Минвалиева Олеся Николаевна)

Попова Оксана Михайловна, "Маслёнушка", МБДОУ "Детский сад №177" г.о. Самара

Номинация «Обрядовая кукла: современный взгляд»

1 место:

Маслов Игорь Дмитриевич, "Самарская маслёна", МБОУ Гимназия №4 г.о. Самара (Бобкова Татьяна Васильевна)

2 место:

Попов Михаил Александрович, "Сударыня Масленица", МБДОУ «Детский сад № 87» г.о. Самара (Борисова Татьяна Александровна, Назарова Екатерина Владимировна)

Ямщиков Алексей Владимирович, "Барыня - сударыня", МБДОУ «Детский сад № 87» г.о. Самара (Назарова Ирина Николаевна)

3 место:

Назарова Екатерина Владимировна, "Масленица - кудесница", МБДОУ «Детский сад № 87» г.о. Самара

Борисова Татьяна Александровна, "Весняшка", МБДОУ «Детский сад № 87» г.о. Самара

Соболева Анна Вадимовна, Конкашева Аида Аскаровна, "Маслена",МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара

Специальный приз

Редина Ева, "Маслена - краса", МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара (Тараскина М.В.).

Коллективная работа, "Госпожа Масленица", МБДОУ «Детский сад №30» г.о. Самара (Юдина Марианна Аскеровна, Филатова Елена Владимировна, Зайдуллина Екатерина Григорьевна)

Шугаипова Амина, "Солнечная Маслена", МБУ ДО "ЦДТ "Премьера" г.о. Самара (Хасанова Ирина Павловна)

Номинация «Эко-кукла: из экологически чистых, природных материалов»

2 место:

Байлиев Тимур Ильдарович, Борисова Александра Александровна, "Маслёна", МБОУ Школа № 176 г.о. Самара (Саева Юлия Александровна)

Яковлева Оксана Владимировна, Муляева Кристина Александровна, Сатубалиева Адима Камидуловна, "Маслена - душечка", МАДОУ "Детский сад №403" г.о. Самара (Яковлева Оксана Владимировна)

3 место:

Бороданенко Наталья Александровна, Батырева Марина Михайловна, "Маслёна", МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №257" г.о.Самара (Дорошина Мария Юрьевна)

Номинация «Семейная»

1 место:

Семья Козлова Егора: Козлова Елена Николаевна, Козлов Евгений Александрович, "Маслена Егоровна"

2 место:

Белоусова Татьяна Альбертовна, Белоусова Василиса, "Веснянка"

Копейкина Алёна Владимировна, Копейкин Семен Владимирович, Копейкин Ярослав, "Веснянка"

3 место:

Леднева Евгения Валерьевна, "Надо зимушку спровадить, дружно масленицу сладить!"

Семья Микушкиных, "Соломенная Марфушка"

Семья Калининых, "Маслёнушка"

Специальный приз:

Калиниченко Ирина Викторовна, Калиниченко Юрий Константинович, Калиниченко Егор, "Маслёна - краса!"

Фото: администрация Самары