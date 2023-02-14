Подрядчик по отлову собак в Самаре отчитался о результатах работы

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В городской думе за круглым столом подвели итоги реализации программы ОСВВ, направленной на регулирование численности безнадзорных животных. С докладом об итогах работы в прошлом году и планах на 2023 год выступила директор ООО «ДЛ» и ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко. Первые лица департамента городского хозяйства и экологии Самары отметили, что 2022 год показал максимальные результаты по отлову собак.

Статистику по данному направлению озвучил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин. За три года реализации программы ОСВВ через нее прошли 9 тысяч особей. В 2022 году всеми подрядчиками, участвовавшими в этой работе, отловлено 4217 особей. В 2023 году запланирован отлов 4053 собак. По его словам, статистика говорит о снижении численности животных на улице.

Его заместитель Александр Андриянов напомнил, что в 2022 году было полностью заменено руководство подрядной организации ООО «ДЛ». «Это было вызвано недовольством как среди защитников животных, так и среди населения в части работы и отношения к собакам предыдущего подрядчика», - заявил он.

Торги на исполнение программы ОСВВ в Самаре в 2023 году уже начались. По их итогам, один контракт с ООО «ДЛ» уже заключен и исполняется, второй находится в стадии подписания. Как заявила Инна Тарасенко, в этом году исполнение контрактов будет стопроцентным, но не «ради освоения средств, а для того, чтобы показать результат».

По ее словам, основная проблема в работе – «разнонаправленные интересы участников треугольника: государства, жителей, которые хотят, чтобы рядом с ними собак на улицах не было, и жителей, которые хотят, чтобы собаки были около их дома либо жили в достойном приюте. Благодаря помощи коллег, волонтеров, социальных проектов, выставок эти животные не вернулись на улицы, а оказались в разных ситуациях: кто-то дома, кто-то в приютах, кто-то на домашних передержках, в кинологических центрах, в госпитале «ФлагманВет» и нашем реабилитационном центре в Лопатино».

Первые лица департамента городского хозяйства и экологии подчеркнули, что очень часто жители действительно просят не возвращать отловленных собак после стерилизации. Есть и факты покусов. Поэтому принято решение оставлять часть животных на содержании – как тех, кто проявил агрессию, так и тех, кто пойман около соцобъектов и кого просят не возвращать.

Пока «ДЛ» делает это на добровольческих началах. В прошлом году подрядчик увеличил количество мест для отловленных собак в приюте в пос. Козелки с 450 до почти 800. Представители администрации заверили, что дальнейшее расширение приюта будет субсидироваться. Кроме того, в этом году подрядчик намерен построить там полноценный послеоперационный блок, отдельный пищевой блок, и при содействии города обеспечить объект водой. Приют должен стать центром, откуда люди могли бы забирать животных домой.

На совещании подчеркнули, что важную роль в поиске хозяев для бездомных животных сыграли выставки. Среди них лидирует по количеству пристроенных собак и кошек фестиваль «Друг человека», который «ФлагменВет» проводит дважды в год.

Для снижения численности животных, появляющихся на улицах, ветеринарный центр за счет собственных ресурсов намерен открыть в каждом районе Самары кабинеты бесплатной стерилизации животных для социально незащищенных граждан.

Еще 4 млн рублей из собственных средств в 2022 году подрядчик направил на оказание животным ветеринарной помощи. Программа ОСВВ не предусматривает эти расходы, но часто такая помощь бывает необходима животным.

Еще один важнейший момент – просветительская работа, в том числе с детьми. Важно научить их правильно себя вести с животными, в том числе и в напряженных ситуациях, а также привлечь к волонтерской деятельности. Мероприятия в этом направлении также запланированы на этот год.