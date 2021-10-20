Подготовка к зиме: в Самаре планируют закупить 41 единицу новой спецтехники

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Службы благоустройства и коммунальные организации Самары продолжают готовиться к зиме. Планируется приобрести 41 новую машину. Общая стоимость закупки составляет более 354 миллионов рублей.

Предпочтение, как и прежде, отдается универсальной технике, которая посредством быстрой смены навесного оборудования может эксплуатироваться и в осенне-зимний, и в весенне-летний периоды. В числе машин в техническом задании были прописаны следующие:

- «Золотые ручки» и другие погрузчики;

- автогрейдеры;

- дорожные комбинированные машины, которые с помощью переднего отвала и щеток убирают снег, а с помощью бункера и разбрасывателей распределяют противогололедные реагенты;

- малогабаритная техника для содержания тротуаров, облегчающая ручной труд дорожных рабочих;

- машины для содержания катков;

- машины для проведения аварийно-ямочного ремонта;

- пылесосы.

В данный момент к зимнему периоду ведется переоборудование имеющейся спецтехники. Эти мероприятия выполнены на 75%.

В четверг, 21 октября, профильным службам предстоит продемонстрировать модификации имеющихся спецмашин, которые в зимний сезон-2021-2022 будут обеспечивать должное состояние улично-дорожной сети, городских общественных пространств, дворов – убирать снег и вывозить его на специализированные полигоны, обрабатывать участки реагентами. Общегородской смотр техники пройдет на площади им. В.В. Куйбышева. При первой же необходимости службы благоустройства и коммунальщики перейдут на содержание территорий по зимнему регламенту.

Фото: администрация Самары