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За полгода в Самарской области оформили отношения почти на 2000 пар больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем, подавать заявления на регистрацию брака жители региона предпочитают через портал Госуслуги – это значительно экономит время и безопаснее в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Итоги работы территориальных органов ЗАГС, а также вопросы совершенствования предоставления государственных услуг обсудили на совещании с участием руководителей территориальных органов ЗАГС региона, Управления Министерства юстиции РФ по Самарской области и Общественного совета при управлении ЗАГС.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина необходимо обеспечить поэтапный переход к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан.

«Цифровая трансформация всех сфер жизни общества – это общенациональный приоритет развития России, Самарская область здесь одна из лидеров. Например, по доле жителей, зарегистрированных на сайте «Госуслуги», мы находимся на 5-м месте в стране. Этим ресурсом пользуются почти 1,5 млн. жителей региона. В текущий момент через региональный портал предоставляется 149 услуг, востребованных в электронном виде», - отметил в своем Послании жителям и депутатам Самарской Губернской Думы Губернатор Дмитрий Азаров.

«Органы ЗАГС одними из первых перешли на предоставление услуг гражданам по реестровой модели, что стало возможным благодаря созданию Единого государственного реестра ЗАГС. Работа по наполнению ЕГР ЗАГС станет фундаментом для запуска Единого регистра сведений о населении Российской Федерации», - рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Для достижения национальной цели развития страны «Цифровая трансформация» в этом году на федеральном уровне принят ряд законодательных изменений.

Все государственные услуги органами ЗАГС с 2022 года будут предоставляться экстерриториально, то есть человек может обратиться в любое отделение независимо от места проживания.

Сейчас через Портал Госуслуги в орган ЗАГС можно подать заявления для государственной регистрации рождения, заключения или расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), получения повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. Это дает возможность людям сэкономить время при получении услуг органов ЗАГС.

Онлайн-подача заявления имеет и другие преимущества. Можно выбрать любой орган ЗАГС, даже если жених и невеста находятся в другом регионе (в разных уголках страны), а также удобные время и дату бракосочетания (за 12 месяцев и не позднее, чем за месяц до желаемой даты). При оплате госпошлины безналичным способом через Портал Госуслуги предоставляется скидка 30 процентов.

Примечательно, что в 2021 году, по сравнению с показателями 2020 года, увеличилось количество обращений через Портал Госуслуги за получением государственных услуг по государственной регистрации заключения брака.

В регионе в первой половине 2021 года зарегистрировано почти 7 500 актов о заключении брака. Прирост количества зарегистрированных актов о заключении брака в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составляет почти 1 750 актов о заключении брака. Спад количества зарегистрированных браков в 2020 году специалисты связывают с пандемией и ограничительными мерами.

В органах ЗАГС в связи со сложившейся обстановкой обеспечивается соблюдение всех необходимых мер социально-эпидемиологического благополучия населения (ограничения по количеству гостей на торжественной государственной регистрации заключения брака, масочный режим, социальная дистанция).

Показатели государственной регистрации рождения сохраняются на уровне прошлого года. По итогам первой половины 2021 года зарегистрировано почти 13 500 актов о рождении – 51,5 % мальчиков и 48,5 % девочек.

В топ-10 по популярности выбора жителей Самарской губернии вошли имена: мальчиков – Артём (331), Александр (306), Михаил (292), Иван (243), Максим (239), Дмитрий (221), Роман (212), Матвей (204), Кирилл (170), Тимофей (159); девочек – София (244), Виктория (235), Анна (229), Ева (220), Алиса (216), Варвара (207), Полина (202), Мария (202), Милана (180), Анастасия (175). Редкие имена: Богомир, Елисей, Лукьян, Иоанн, Лаврентий, Фома, Дина, Милада, Святослава, Глафира, Радослава, Люсия, Риана, Элегия – по 1.

Зарегистрировано рождение 200 двоен (из них в Самаре – 100, в Тольятти – 38).

В ходе совещания лучшим сотрудникам территориальных органов ЗАГС Самарской области вручили награды Минюста России, Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы за вклад в наполнение Единого государственного реестра ЗАГС архивными записями, накопленными с 1926 года, в беспрецедентно сжатые сроки.