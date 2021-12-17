Под Самарой хотят построить большой реабилитационный центр для бездомных собак

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Под Самарой хотят построить большой реабилитационный центр для бездомных животных. Такое предложение прозвучало на встрече губернатора Дмитрия Азарова с зоозащитниками на этой неделе. Глава региона поддержал идею общественников. Строить центр могут начать уже в следующем году. Автор проекта, руководитель ветклиники и приюта для животных «ФлагманВет» Инна Тарасенко рассказала журналисту «КП-Самара», зачем нужен такой реабилитационный центр и что в нем будет.

В последнее время проблема безнадзорных животных в Самаре и пригородах стоит особенно остро. Несмотря на то, что животных ловят и стерилизуют, их становится все больше, они сбиваются в стаи и даже нападают на людей.

- Программа отлова, стерилизации и возвращения в привычную среду обитания не работает, - говорит Инна Тарасенко. – Стерилизованных животных выпускают там, где позволяют правила, а это определенные ограниченные территории, выпускают сразу в большом количестве, естественно, они сбиваются в стаи. А стая, как и толпа людей, например, может быть агрессивна. Нужен другой подход.

В качестве альтернативы Инна Тарасенко представила губернатору разработанный опытными зоозащитниками проект строительства большого реабилитационного центра на 2,5 тысячи собак, который должен стать главным оплотом для решения проблемы бездомных животных в Самаре и пригородах.

- Губернатор поддержал нашу идею, мы проговорили возможные варианты размещения и уже завтра едем смотреть участок, на котором может разместиться центр. Это участок в 3,5 га в районе поселков Лопатино и Аглос, - рассказала Инна Тарасенко журналисту «Комсомолки». – На нем предполагается построить реабилитационный центр площадью в 5,5 тысяч квадратных метров. Здесь будет двухэтажное административное здание с современной ветеринарной клиникой, которая сможет также оказывать квалифицированную ветпомощь домашним животным, а вырученные средства направлять на помощь бездомным собакам.

Остальную территорию займут теплые боксы для безнадзорных собак. Их будет ловить специальный патруль по заявкам самарцев. После прохождения карантина животных будут лечить, прививать и стерилизовать. Часть из них останется в центре для социализации и дальнейшего пристроя в семью. Те животные, которые будут признаны безопасными, будут возвращены в место отлова и поручены местным неравнодушным активистам. Безнадежно больные и очень агрессивные животные будут подвергнуты гуманной эвтаназии.

- Это недешевый проект, по предварительным данным на строительство центра может понадобиться около полумиллиарда рублей, - говорит Инна Тарасенко. – Но момент, когда проблему бездомных животных можно было решить как-то иначе, давно упущен. Сейчас Самара стоит на пороге экологической катастрофы, и помочь может только решительная и четкая политика, руководство из единого центра. И не стоит забывать, что за появление бездомных собак на улицах во многом несут ответственность люди – те, кто бросает животных на дачах, при переездах, после смерти родственников, те, кто не стерилизует собак и выбрасывает на улицу щенков. Пока такое отношение к животным не изменится, на улицах будут появляться бездомные собаки. Но строительство центра сможет помочь в решении проблемы.

При наличии финансирования построить реабилитационный центр для бездомных собак под Самарой могут в 2023-2024 годах.