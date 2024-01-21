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Под началом специалиста существенно моложе себя готовы работать 6 из 10 самарцев

21 января 2024 12:59
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Под началом специалиста существенно моложе себя готовы работать 6 из 10 самарцев

Каждый девятый согласится на работу с молодым руководителем только при определенных условиях, чаще всего это соответствие молодого начальника должности, его общая адекватность и готовность повысить зарплату. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.

16% самарцев уже работают под началом специалистов моложе себя: у 6% начальники моложе их более чем на 10 лет, у 10% — моложе на 5—10 лет. 36% горожан трудятся под началом руководителей примерно своего возраста. У 22% респондентов начальство старше на 5—10 лет, у 16% — более чем на 10 лет.

Работать под руководством специалиста существенно моложе себя готовы 58% опрошенных. Еще 11% — только при определенных условиях, как то: соответствие руководителя занимаемой должности, адекватность и зрелость, повышение зарплаты. 15% ни за что не согласятся подчиняться сотруднику моложе себя.

Более лояльно к молодому руководству относятся мужчины: «Главное, был бы хороший специалист, грамотно распределял работу и был за свой коллектив»; «В молодости есть авантюризм. С годами его все меньше и меньше».

Время проведения: 12—18 января 2024 года


Условия, при которых респонденты согласятся работать под руководством сотрудника, существенно моложе их возраста (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Соответствие занимаемой должности: высокий профессионализм, компетенции и опыт сотрудника
2. Адекватность и зрелость
3. Высокая зарплата
4. Грамотное и вежливое общение с подчиненными
5. Превосходит меня в показателях работы
6. Высокий уровень интеллекта
7. Лидерские качества
8. Честность, порядочность

Теги: Опрос

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