Почти половина молодых самарцев считает, что при трудоустройстве практические навыки важнее диплома

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Компания Level Group провела исследование, чтобы узнать, как выпускники самарских вузов выбирают первое место работы и что важнее всего молодым специалистам при выборе работодателя. Согласно опросу, 45% молодых самарцев уверены, что при приёме на работу практические навыки и опыт значат больше, чем наличие диплома. При этом 33% респондентов всё же считают профильное образование ключевым фактором, а 22% затруднились с ответом.

Лишь 10% выпускников намеренно выбирают места, где можно быстро прокачать навыки, не задерживаясь надолго. Чаще всего, при выборе первого места работы выпускники ориентируются на зарплату (52%), почти каждый пятый (17%) готов начинать карьеру с низкой позиции и выбирает из тех вакансий, куда берут без опыта работы. Еще 16% остаются работать там, где проходили практику. Только 5% ориентируются на ценности и миссию компании.

“Молодые специалисты действительно более склонны менять работу в поисках наилучших вариантов. Они достаточно амбициозны и активны, но на первое место ставят свои интересы, свободу мысли и действия. При этом они значительно чаще обращают внимание не только на уровень зарплаты, но и на условия работы и особенно популярен у них гибридный формат, когда офисный график совмещается с удаленной работой. Но у вчерашних выпускников есть ощутимые плюсы: они привносят свежий взгляд, они открыты для экспериментов и не боятся нового. Это позволяет освежить бизнес-процессы, но только в том случае, если и руководитель готов меняться, находить новые, нестандартные подходы к работе”, — комментирует Валентина Романова, HR-директор Level Group.

Исследование также показало, что выбирая между престижем профессии и высокой зарплатой, 44% готовы и на средний доход, но в статусной сфере (IT, право, финансы и инвестиции, креативные индустрии). 38% респондентов скорее выберут высокую зарплату, даже если профессия не считается престижной. А 18% до сих пор не определились с приоритетами.