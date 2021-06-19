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Почти 90% жителей Самары советуются с друзьями при покупке товаров и услуг

19 июня 2021 10:12
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Почти 90% жителей Самары советуются с друзьями при покупке товаров и услуг

Большинство опрошенных пользователей (89%) из Самары часто советуются с кем-то из близких или друзей при покупке товаров и услуг, показал опрос Объявлений ВКонтакте и исследовательского агентства ResearchMe. Больше всего в советах нуждаются молодые люди в возрасте от 18 до 24-х лет,  меньше всего – от 35 до 44-х лет. При этом, каждый четвертый респондент, собираясь что-то купить, спрашивает совет или мнение кого-то из своего окружения.

Около четверти опрошенных из Самары также отметили, что ориентироваться скорее будут на отзывы людей в социальных сетях и интернете. Интересно, что каждому десятому окончательно определиться с покупкой помогает мнение подписчиков в соцсетях.

Почти половина респондентов (49%) обращаются за помощью к друзьям, если хотят приобрести товар той категории, в которой не разбираются. Почти половина опрошенных самарцев (46%) скорее обратятся к друзьям за советом, если тщательно выбирают какой-то товар или услугу. Еще 39% респондентов признались, что нуждаются в совете, если не могут выбрать между двумя товарами. 

Каждый второй житель Самары советуется с друзьями, если речь идет о покупке дорогого товара (более 15 000 рублей). Четверть респондентов советуются с кем-то, покупая товар в ценовой категории от 5 000 до 7 000 рублей. 

Для 37% респондентов из Самары при покупках важно мнение семьи или родственников, при этом для женщин этот фактор важнее в 1,5 раза.  Для 17% важную роль играют отзывы, а для 12% в равной степени важны точки зрения друзей и специалистов, делающих обзоры на товары в интернете. К коллегам за советом при покупках товаров или услуг обращается меньшинство – лишь 3%.

57% опрошенных жителей Самары нуждаются в совете, когда хотят купить компьютерную технику, половина советуется при покупке телефонов и планшетов. Еще 47% признались, что спрашивают чье-то мнение, покупая бытовую технику, а 20%  –  одежду, 18% нужен совет при выборе обуви. Больше половины респондентов также отметили, что скорее приобретут услугу или товар, которую их друг прорекламирует в социальной сети.

Исследование проведено методом онлайн-опроса в мае 2021 года среди 1223 пользователей рунета старше 18 лет.

Теги: соцопрос

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