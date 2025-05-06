Почти 5 тысяч россиян приняли участие в акции Игрушка ветерану

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Почти 5 тысяч человек стали участниками Всероссийской акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану» и подарили плюшевых белых медведей, которых сделали своими руками для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила глава Службы Светлана Радионова. Акция, посвящённая 80-летию Великой Победы, состоялась в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Мягких белых медведей – символ премии – сшили дети и взрослые из разных регионов страны, в том числе воспитанники детских домов, школ-интернатов и ребята из социально-реабилитационных центров, оставшиеся без попечения родителей. Все они с большим удовольствием создали мягкие игрушки в подарок фронтовикам.

Главный эколог страны Светлана Радионова отметила, что акция «Игрушка ветерану» получила огромный отклик среди детей и взрослых. Участие приняли не только семьи, в которых бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны, но и детские сады, школы, коррекционные центры и интернаты.

«Мы получили тысячи писем от авторов игрушек, которые благодарят премию «Экология – дело каждого» за редкую возможность подарить фронтовикам тепло и улыбку. Мягкие игрушки стали простым и сердечным способом сказать спасибо ветеранам за их подвиги. Пожелать им здоровья и создать праздничное настроение в преддверии 9 Мая. Многие участники использовали ненужные лоскуты ткани, остатки пряжи и других вторичных материалов. Получились потрясающе красивые медвежата – символы признательности и уважения всем, кто ковал Великую Победу!» – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как сообщила Светлана Радионова, игрушки ветеранам прислали жители самых отдаленных уголков нашей Родины. Это и рабочий поселок Искателей Ненецкого автономного округа, и легендарный город на Ангаре – Братск, и северный форпост России, город воинской славы – Архангельск, и село Нижнетамбовское Хабаровского края, и солнечная столица Дагестана – Махачкала. Из Республики Хакасия приехали несколько белых мишек с авторскими открытками от воспитанников детского дома «Ласточка». Присоединились к акции сразу два детских дома Кемеровской области, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних Сахалинской и Ростовской областей, Краснодарского края, специальная школа-интернат Петрозаводска, Псковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Воспитанница Краснодарского реабилитационного центра 14-летняя Даша написала, что участие в акции стало для нее настоящим уроком патриотизма и любви к истории страны. Связав медвежонка «Умку», девочка призналась, что почувствовала гордость за очень важное дело. За то, что ее поступок оставит след в сердце ветерана.

«Мне 10 лет. Мы с братом сейчас находимся в детском реабилитационном центре города Тимашевска Краснодарского края. Именно здесь мы узнали о Всероссийской акции «Игрушка ветерану». Оказывается, символом премии Росприроднадзора является белый медвежонок Умка, герой одного из любимых советских мультфильмов. Мы решили принять участие и поблагодарить всех, кто защищал нашу Родину. Надеюсь, что мягкая игрушка подарит радость и теплые эмоции ветерану», – написала воспитанница социально-реабилитационного центра из Тимашевска Вероника.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила всех участников акции «Игрушка ветерану» за сердечные поздравления фронтовикам. И отметила, что юное поколение чтит память героев и вдохновляется их мужеством. А еще проявляет заботу о тех, кому она так нужна. Многие авторы игрушек признаются, что участвуют в акции в память о родных фронтовиках, которых уже нет рядом. Белые мишки стали символом глубокого уважения к воевавшим предкам и всем защитникам Отечества. Некоторые участники создали сувениры с национальным колоритом. Так сделали пятиклассники из города Печора. Они изготовили не просто игрушки, а брелоки, и украсили их шарфиками в цвета флага Республики Коми. Активисты экологического движения города Гусь-Хрустальный использовали для пошива мишек синтепон, полученный из переработанной пластиковой бутылки. А воспитатели архангельского детского сада дали вторую жизнь образцам тканей из мебельного магазина. Вместе с детьми они сшили памятные презенты ветеранам. Некоторые игрушки уже подарили фронтовикам в разных городах России. Остальные – уже в пути. Их вручают волонтеры и сотрудники территориальных управлений Росприроднадзора.

Напомним, международная премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки, как у детей, так и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте принимают участие все регионы России и свыше 80 государств из пяти континентов. Победители и призёры премии имеют возможность получить не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны.