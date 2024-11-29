Почти 40% россиян уже услышали в ноябре «Давай после новогодних праздников»

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В конце ноября почти 40% россиян рассказали, что уже услышали фразу: «давай после новогодних праздников». При этом более трети признались, что их бесит, когда люди откладывают дела подобным образом. А каждый десятый уже был бы готов отложить все дела до будущего года. Об этом говорят данные опроса аналитического центра Grechka Media, приуроченного к приближающимся праздникам.



Отношение россиян к желанию отложить дела в долгий ящик и фразе «давай после новогодних» разделилось: 35% опрошенных ответили «это уже невозможно, слышу целый месяц». Другие же 35% признались, что «сами не без греха» и периодически говорят её. Остальные респонденты не используют эту фразу, но относятся к ней с пониманием (30%).