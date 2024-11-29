Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
Житель Красноярского района не нашел денег на такси и угнал машину
Житель Красноярского района не нашел денег на такси и угнал машину
Почти 40% россиян уже услышали в ноябре «Давай после новогодних праздников»
Почти 40% россиян уже услышали в ноябре «Давай после новогодних праздников»
Впервые в истории: молодогвардейцы Самарского региона открыли свою «первичку»
Впервые в истории: молодогвардейцы Самарского региона открыли свою «первичку»
В Тольятти состоится премьера спектакля «Песнь моря» по пьесе Марии Малухиной «Шанти: песнь моря»
В Тольятти состоится премьера спектакля «Песнь моря» по пьесе Марии Малухиной «Шанти: песнь моря»
МЦУ Самары на связи с населением: на улице Ставропольской убрали мусор с придомовой территории
МЦУ Самары на связи с населением: на улице Ставропольской убрали мусор с придомовой территории
В Самаре прошли "Спартанские игры"
В Самаре прошли "Спартанские игры"
В новогодние праздники рейсы из Самары в Дубай станут ежедневными
В новогодние праздники рейсы из Самары в Дубай станут ежедневными
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 109.58
1.57
EUR 116.14
3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти 40% россиян уже услышали в ноябре «Давай после новогодних праздников»

29 ноября 2024 15:27
110
Почти 40% россиян уже услышали в ноябре «Давай после новогодних праздников»

В конце ноября почти 40% россиян рассказали, что уже услышали фразу: «давай после новогодних праздников». При этом более трети признались, что их бесит, когда люди откладывают дела подобным образом. А каждый десятый уже был бы готов отложить все дела до будущего года. Об этом говорят данные опроса аналитического центра Grechka Media, приуроченного к приближающимся праздникам.

Отношение россиян к желанию отложить дела в долгий ящик и фразе «давай после новогодних» разделилось: 35% опрошенных ответили «это уже невозможно, слышу целый месяц». Другие же 35% признались, что «сами не без греха» и периодически говорят её. Остальные респонденты не используют эту фразу, но относятся к ней с пониманием (30%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
49% самарцев мечтают о 4-дневке
29 ноября 2024, 11:01
49% самарцев мечтают о 4-дневке
Концепция 4-дневной рабочей недели уже давно привлекает внимание граждан, занятых в различных сферах деятельности. Общество
209
63% самарцев сложно найти работу по профессии
29 ноября 2024, 10:00
63% самарцев сложно найти работу по профессии
Кроме того, 65% жителей Самарской области рассказали, что их семьям критично найти работу. Общество
253
41% опрошенных россиян хочет закрыть долги перед Новым годом
29 ноября 2024, 09:19
41% опрошенных россиян хочет закрыть долги перед Новым годом
Также в указанной группе лиц 19% имеют задолженности по персональным займам, тогда как 17% отметили наличие долга по автокредитам. Общество
167
В центре внимания
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
29 ноября 2024  15:52
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
70
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
29 ноября 2024  13:38
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
146
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
29 ноября 2024  13:16
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
242
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
29 ноября 2024  13:03
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
164
В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых
29 ноября 2024  12:19
В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых
213
Весь список