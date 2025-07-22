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Почти 2 млн выписок из ЕГРН получили самарцы в первой половине 2025 года

22 июля 2025 10:11
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Почти 2 млн выписок из ЕГРН получили самарцы в первой половине 2025 года

 

Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области за первые 6 месяцев 2025 года выдал жителям региона около 2 млн документов, содержащих сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). При этом 80 % из них запрошено в электронном виде.

Самой востребованной стала выписка из ЕГРН об объекте недвижимости – почти 400 тыс. запросов. В ней содержится самая необходимая информация об имуществе: кадастровый номер, адрес, площадь, наличие ограничений и обременений и другие характеристики. Второй по популярности – запрос об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Ею интересовалось более 350 тыс. заявителей. Почти 130 тыс. заявок региональный Роскадастр отработал о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории субъектов Российской Федерации.

Сведения об объекте недвижимости относятся к общедоступным, поэтому заказать выписку из ЕГРН может любой человек. Следует учитывать, что персональные данные владельца недвижимости могут отражаться в сведениях ЕГРН только с согласия собственника данного объекта недвижимого имущества.

Для получения выписки из ЕГРН в кратчайшие сроки рекомендуется использовать электронные сервисы Росреестра, портала Госуслуг или личный кабинет на сайте ППК «Роскадастр». Документы в бумажном виде можно получить в офисах МФЦ. Срок предоставления документов составляет два-три рабочих дня с момента поступления запроса в обработку системы.

Кроме того, для получения сведений из ЕГРН можно воспользоваться выездной услугой филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области. Специалисты приедут в удобное для заявителя место – на дом или в офис, примут заявление и документы. Готовый пакет документов в кротчайшие сроки будет доставлен заявителю в рамках курьерской доставки.

 

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