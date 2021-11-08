Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поручил провести комплексный анализ цен на хлеб в регионе.
Меры по стабилизации цен на хлеб обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области
Уже подтвердили численность населения по плану 12 из 27 муниципальных районов.
Почти 2,5 млн жителей региона приняли участие во Всероссийской переписи населения
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и днем 9 ноября в Самарской области ожидается усиление ветра
Также сотрудники полиции установили и задержали организатора мероприятия и администратора группы в социальных сетях.
Полицейские установили нарушителей общественного порядка на парковке у торгового центра в Самаре
Спортсмены Самарской области в составе национальной сборной страны выиграли 17 медалей.
В Греции состоялись первенство и чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ
На совещании в Правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.
Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам обеспечить безопасность на дорогах в условиях возможной гололедицы
В региональном Правительстве обсудили меры поддержки представителям малого бизнеса, которые трудятся на территории области.
Дмитрий Азаров: «Необходимо оказать бизнесу максимальную помощь в получении мер поддержки»
Два участковых врача-терапевта и врач-акушер-гинеколог.
Коллектив Борской больницы пополнили участники программы «Земский доктор»
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.4
-0.09
EUR 82.54
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
4 ноября пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц)
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти 2,5 млн жителей региона приняли участие во Всероссийской переписи населения

8 ноября 2021 19:42
115
Уже подтвердили численность населения по плану 12 из 27 муниципальных районов.

В понедельник, 8 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области, на котором, в частности, обсуждался ход Всероссийской переписи населения на территории региона. За неделю до окончания переписи в ней приняли участие 2,489 млн самарцев.

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области Дмитрий Бажуткин сообщил, что за 23 дня в переписные листы были внесены данные 2,489 млн жителей региона как постоянного населения губернии. Из них свыше 1,8 млн человек (72,7%) были опрошены переписчиками, на стационарных участках данные заполнили 134 тыс человек (5,4%), через Интернет — портал государственных услуг РФ анкеты заполнили 544 тыс человек (21,9%).

На текущий момент переписано 79% жителей Самарской области, исходя из организационного плана. Уже подтвердили численность населения по плану 12 из 27 муниципальных районов, среди них такие крупные как Волжский, Красноярский и Ставропольский. Близки к завершению еще 7 муниципальных районов. Среди городских округов лидируют Похвистнево (96,8% от плана), Жигулевск (86,5%), Новокуйбышевск (85,1%), Кинель (84,8%). В Самаре переписано 898 тысяч человек или 78,7% от плановых цифр. «Темпы в Самаре хорошие», — отметил Дмитрий Бажуткин.

Самая проблемная ситуация, по словам руководителя Самарастата, сложилась в Тольятти. За 23 дня переписано чуть более 410 тысяч человек или 59% численности населения города от оргплана. «Это самый низкий процент охвата среди всех муниципальных образований Самарской области. Чтобы выйти на текущую численность населения, с 8 по 14 ноября необходимо в день переписывать по 40 тысяч человек, —  сказал Дмитрий Бажуткин.

Губернатор поставил главе Тольятти Николаю Ренцу задачу предпринять необходимые меры для исправления ситуации. «Николай Альфредович, требуется полная мобилизация всех ваших служб и подчиненных на эту работу», — заявил Дмитрий Азаров. Глава региона поручил заместителю председателя Правительства Самарской области Наталье Катиной провести в Тольятти выездное совещание: «Выезжайте в муниципалитет, садитесь и разбирайтесь на месте, в чем проблемы. По-командному надо подойти к задаче и добиться результата».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что проведение Всероссийской переписи населения — это задача государственной важности: «Ее выполнение крайне важно и для нашего региона. Исходя из этого делаются расчеты, которые напрямую, непосредственно, влияют на темпы социально-экономического развития Самарской области».

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень
8 ноября 2021  18:39
Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень
142
На совещании в Правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.
8 ноября 2021  17:45
Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам обеспечить безопасность на дорогах в условиях возможной гололедицы
223
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
8 ноября 2021  12:48
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
390
8 ноября 2021  11:44
"Главная Тема" с губернатором Дмитрием Азаровым в прямом эфире состоится 9 ноября
282
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска: список
8 ноября 2021  10:16
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска
4032
Весь список