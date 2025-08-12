Я нашел ошибку
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
Почти 18 000 вызовов в Самарской области: «Службе 112» исполнилось 12 лет

12 августа 2025 14:15
116
Номер «112» доступен для вызова, даже если вы находитесь вне зоны приема вашей сети, нет денег на счету и без сим-карты в телефоне.

12 августа 2013 года в России начал работать единый номер вызова экстренных служб. После апробации в пилотных регионах, опыт начал масштабироваться на страну.  В Самарской области «Служба 112» (Система-112) создана и функционирует на базе ГБУ СО «Безопасный регион» (подведомственное учреждение министерства цифрового развития и связи Самарской области) с 2017 года: сначала  в режиме опытной эксплуатации, а с октября 2018 года постоянно. В первый день работы короткого номера на территории региона было принято 707 вызовов. Всего с момента поступления первого вызова по сегодняшний день специалистами «Службы 112» обработано более 17 905 тысяч вызов. 

Напомним, номер «112» доступен для вызова, даже если вы находитесь вне зоны приема вашей сети, нет денег на счету и без сим-карты в телефоне. Если вы стали свидетелем любой из перечисленных ситуаций – пожар, запах газа в подъезде, на этаже или в квартире, дорожно-транспортное происшествие, домашнее насилие, преступления, свидетелем которого вы стали, нарушение общественного порядка, срочная медицинская помощь (нарушение сознания, свежие травмы, кровотечения и т д.) – следует немедленно набрать «112» и сообщить о случившемся. 

Важно напомнить, что специалисты Службы никуда не выезжают, а лишь направляют сообщения экстренным службам. Также оператор может дать рекомендации по неотложной помощи и поддержать человека в сложной ситуации – все операторы проходят специальную подготовку, в том числе по оказанию психологической поддержки. 

«Служба 112» не является справочной – обращайтесь по номеру «112» только за помощью. Большое количество непрофильных вызовов может привести к лишней нагрузке на систему и поставить под угрозу жизнь тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи.

