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В ней приняли участие 12 организаций отдыха Самарской области. 
Почти 1000 жителей региона воспользовались программой детского туристического кешбэка
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Почти 1000 жителей региона воспользовались программой детского туристического кешбэка

13 сентября 2021 17:12
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В ней приняли участие 12 организаций отдыха Самарской области. 

Почти 1000 жителей региона приняли участие в программе стимулирования поездок в детские оздоровительные лагеря. Программа детского туристического кешбэка, инициированная Президентом России Владимиром Путиным, стартовала в стране 25 мая. В ней приняли участие 12 организаций отдыха Самарской области. 

Все желающие могли выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря, участвующие в программе, на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Главное условие получения кешбэка – оплата безналичным расчетом на сайте лагеря, туроператора или агрегатора картой Мир, подключенной к системе «Лояльности».

Реализация «Детского кешбэка» способствует достижению целей одного из важнейших направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» - росту доступности путешествий внутри страны.

Развитие внутреннего туризма, поддержка семей с детьми и тех, кто нуждается в помощи – части стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. 

Так, по поручению главы региона с сентября по декабрь в детских оздоровительных лагерях смогут отдохнуть более 400 детей медицинских и социальных работников, задействованных в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Порядка 200 из них смогут оздоровиться в учреждениях санаторного типа «Мать и дитя».

Всего этим летом в регионе отдохнули почти 90 000 детей, в том числе в пришкольных лагерях. На время летних каникул было трудоустроено 2 400 подростков. Кроме того, была улучшена материально-техническая база 15 летних оздоровительных лагерей. Так, в этом году поэтапно модернизирован молодежный центр «Лесная сказка». Уже проведен капитальный ремонт в 8 летних спальных корпусах и 2 общежитиях, произведен ремонт противопожарного водопровода, здания столовой, актового зала, медпункта.

Итоги летней оздоровительной кампании 2021 года в режиме   видеоконференции подвели в областном министерстве социально-демографической и семейной политики. Участниками заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей стали представители профильных министерств, председатели муниципальных комиссий по организации отдыха и занятости детей, руководители детских лагерей, представители контрольно-надзорных ведомств, в том числе Роспотребнадзора по Самарской области 

«Мы очень рады тому, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, нам удалось с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм развернуть в полном объеме работу детских оздоровительных центров и круглогодичных, и летних, и при школах лагерей дневного пребывания. Были организованы специализированные и профильные заезды. Мы выполнили задачу и по оздоровлению, отдыху и занятости ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, избежали групповых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», - подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Перед открытием все организации отдыха и оздоровления детей прошли приемку муниципальных межведомственных комиссий. В связи с особенностями санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе лагеря работали в особом режиме: были организованы одномоментные заезды детей в первый день смены, исключены родительские дни и пребывание на территории лагерей посторонних лиц, заполняемость была разрешена только на 75%. Все сотрудники перед выходом на работу проходили обследование на COVID-19 с получением результатов не ранее, чем за 3 дня до смены. Все это позволило исключить случаи массового заражения новой коронавирусной инфекцией. 

В стационарных детских лагерях отдохнуть смогли более 34 000 детей. В том числе бесплатно оздоровились более 8 000 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Льготные путевки можно было забронировать через социальный портал Супрема63.ру. Для бронирования было доступно почти 11 000 путевок в 30 детских лагерей Самарской области. Наиболее востребованными оказались детский лагерь «Волжский Артек» г.о.Самара, детский центр «Березки», санаторий «Циолковский», оздоровительный лагерь «Электроник-Дубрава» г.о.Тольятти. 

 

Фото: пресс-служба облправительства

 

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