Почта выпустила лимитированную серию упаковки с самарским модерном

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В отделениях Почты по всей стране появятся коробки для посылок с изображениями, отсылающими к самарскому модерну. Это третий выпуск коллекционной упаковки, посвящённой сохранению культурного и природного наследия России.



Изображение на коробках повторяет линии витражей, оконных проёмов и лепнины особняка Александры Курлиной – одного из первых зданий в городе, построенных в стиле ар-нуво. Сегодня в нём находится Музей модерна.



Если отправитель или получатель посылки захочет больше узнать о Самаре и её архитектуре, он может перейти по QR-коду с коробки, который ведёт на описание пятидневного маршрута по Самарской области. Это часть проекта «Почтовый туризм» – Почта запустила его в 2022 г. вместе с Русским географическим обществом (РГО) и Ростуризмом.

Фото: пресс-служба правительства СО