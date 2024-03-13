Почта выпустила художественный конверт к 100-летию со дня рождения Николая Семизорова

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В почтовое обращение вышел художественный маркированный конверт, посвящённый 100-летию со дня рождения Государственного деятеля СССР, Героя Социалистического Труда, Заслуженного строителя РСФСР, руководителя «Куйбышевгидрострой», Почётного гражданина города Тольятти Николая Фёдоровича Семизорова.

Тираж выпуска составляет 250 000 экземпляров. Конверты можно приобрести в почтовых отделениях Самары и Тольятти.

На конверт типографским способом нанесена литера А. Это значит, что для отправки в нём письма или открытки весом до 20 г наносить на него дополнительные марки не нужно, сообщает пресс-служба АО «Почта России».

Фото предоставлено АО «Почта России»