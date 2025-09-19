Я нашел ошибку
Главные новости:
Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов
В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции
в Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд

19 сентября 2025 10:28
102
Почта России помогает жителям Самарской области подготовиться к сезону простуд с помощью программы «Лекарственный полис». Услуга позволяет компенсировать до 90% затрат на назначенные врачом медикаменты.

В преддверии осенне-зимнего периода жители Самарской области могут оформить в отделениях Почты России «Лекарственный полис» и создать финансовую подушку безопасности для своего здоровья. Программа покрывает до 90% расходов на медикаменты, приобретённые по рецепту врача.

На выбор доступны два варианта защиты: полис на один месяц с покрытием до 5 000 руб. или годовой  возмещение до 15 000 руб. Стоимость страховки на месяц составляет 300 руб., на год  1 200 руб. Воспользоваться полисом можно уже на шестой день после оформления.

Услуга набирает популярность: в Самарской области в 2024 году такой полис оформили 4277 человек, что более чем на 60% превышает показатель 2023 года, когда программа появилась в списке доступных продуктов. Оформить страховку можно не только в отделении почты, но и не выходя из дома, вызвав почтальона. «Лекарственный полис» также можно приобрести в подарок близким.

Для получения компенсации достаточно отправить фотографии чеков и рецептов через специальный чат-бот. Обработка запроса занимает не более суток, а выплата поступает на банковскую карту. Более традиционный вариант  отправить документы письмом. Программа действует весь год, не только в осенне-зимний сезон.

