Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд

В преддверии осенне-зимнего периода жители Самарской области могут оформить в отделениях Почты России «Лекарственный полис» и создать финансовую подушку безопасности для своего здоровья. Программа покрывает до 90% расходов на медикаменты, приобретённые по рецепту врача.

На выбор доступны два варианта защиты: полис на один месяц с покрытием до 5 000 руб. или годовой — возмещение до 15 000 руб. Стоимость страховки на месяц составляет 300 руб., на год — 1 200 руб. Воспользоваться полисом можно уже на шестой день после оформления.

Услуга набирает популярность: в Самарской области в 2024 году такой полис оформили 4277 человек, что более чем на 60% превышает показатель 2023 года, когда программа появилась в списке доступных продуктов. Оформить страховку можно не только в отделении почты, но и не выходя из дома, вызвав почтальона. «Лекарственный полис» также можно приобрести в подарок близким.

Для получения компенсации достаточно отправить фотографии чеков и рецептов через специальный чат-бот. Обработка запроса занимает не более суток, а выплата поступает на банковскую карту. Более традиционный вариант — отправить документы письмом. Программа действует весь год, не только в осенне-зимний сезон.