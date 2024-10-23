Почта России поддержит молодых учёных, аспирантов и школьников

115

Почта России присоединяется к проекту «Менделеевская карта». Теперь молодые учёные, аспиранты, студенты и школьники могут оформить подписку на тематические издания со скидкой до 20%.

Соответствующее соглашение Почта России подписала с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева. Обладатели «Менделеевской карты» теперь могут выписать научные и научно-популярные издания со скидкой 20%. Почта сделала специализированную подборку, ассортимент будет постоянно пополняться. Оформить подписку можно в почтовых отделениях и на сайте компании.

«Поддержка талантливой молодёжи — это инвестиция в будущее нашей науки и страны. Далеко не все научно-популярные и специализированные издания доступны в цифровом формате, каталог Почты помогает получать их на дом. Вместе с проектом „Менделеевская карта” мы делаем профессиональные знания доступнее», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

«Я очень рад представленной возможности сотрудничества с крупнейшим федеральным почтовым и логистическим оператором нашей страны. Теперь обладатели „Менделеевской карты” смогут воспользоваться подпиской от Почты России на научные и научно-популярные издания. Мы стараемся ещё больше погружать ребят в науку и предоставлять им различные ресурсы для проведения своих научных работ», — прокомментировал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию, куратор проекта «Менделеевская карта» Александр Мажуга.

«Менделеевская карта» — новый всероссийский проект по поддержке талантливой молодёжи: учёных, студентов и школьников 9-11 классов — победителей предметных олимпиад. Участники программы могут получать различные бонусы от её партнёров. Оформить виртуальную карту можно на сайте проекта.