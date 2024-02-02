Почта России объявила номинации конкурса «Лучший урок письма – 2024»

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Эпистолярный конкурс «Лучший урок письма» ежегодно проводят АО «Почта России», Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Профсоюз работников связи России.

Цель конкурса – содействовать возрождению традиций русского эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание участников на бережном отношении к родному языку, открыть возможность педагогам проявить свой профессионализм в разработке оригинальных методик проведения урока, на котором участники творческого конкурса приобретут навыки работы над письмом – деловым, официальным, личным.

Участниками конкурса могут стать учащиеся средних школ, ВУЗов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, которые подготовили свои конкурсные работы по одной из номинаций, а также директора, преподаватели школ и ВУЗов, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций – авторы методики организации и проведения урока создания письма.

Номинации конкурса 2024 г.:

1. «Истории и легенды моей семьи», номинация посвящена Году семьи, объявленному в России в 2024 г.

2. «Быть может, в Лете не потонет cтрофа, слагаемая мной», номинация посвящена 225-летию со Дня рождения А.С. Пушкина, проводится совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова.

3. «Наследники славы Отечества», номинация проводится совместно с Союзом писателей России.

4. «Рецепты счастливой семьи», номинация проводится совместно с Фондом социально-культурных инициатив.

5. «Я из династии почтовиков», номинация проводится совместно с Профсоюзом работников связи России

6. «Есть такая профессия – Родину защищать…», номинация проводится совместно с Министерством обороны РФ.

7. «Напишите письмо будущим поколениям о мире, который, как вы надеетесь, они унаследуют», номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках проведения 53-го Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы должны быть направлены в оргкомитет не позднее 15 апреля 2024 г .

8. Лучшая методическая разработка проведения урока письма

Поступившие на конкурс письма жюри будет оценивать по следующим критериям: нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения.

Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками.

Конкурсные работы можно направить в оргкомитет следующими способами:

- в рукописном или печатном виде по адресу:

125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А, в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма»;

- в электронном виде на адрес konkurs@russianpost.ru;

Конкурс продлится с 01 февраля до 9 октября 2024 г.

Подробности можно найти в Положении о конкурсе.