Победителям конкурса на лучший дизайн транспортных карт для школьников и студентов вручили обновленные карты 

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13 декабря победителям конкурса на лучший дизайн транспортных карт, предназначенных школьникам и студентам, вручили карты в обновленном оформлении.



Конкурс проводился с октября текущего года. В нем было две номинации “Моя жизнь - моя игра” и “Наш город и его достопримечательности”. Принять участие могли школьники и студенты в возрасте от 7 до 23 лет.



Всего тираж карт с новым дизайном составляет по 500 экземпляров, для каждого формата. Транспортные карты-новинки поступят в продажу уже в начале следующей недели.



Конкурс был объявлен по инициативе самих горожан. Выпущенные лимитированные транспортные карты будут “кошельковыми»: их можно пополнить на любую сумму без определенного срока. Если же у школьника или студента имеется карта со старым дизайном, то можно просто перенести деньги с одной на другую, либо же использовать обе. Приобрести их можно будет в офисах продаж и почтовых отделениях.

Фото: администрация Самары