Победителей Всероссийского  движения «Юный динамовец» встретили на Самарской земле 

Я нашел ошибку
Главные новости:
14 семей, которые потеряли единственный дом, получили сертификаты на приобретение нового жилья.
Погорельцы из Борского района заселяются в новые дома
"Спутник V" одобрели в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли.
Предквалификационный отбор "Спутника V" для одобрения ВОЗ вступает в финальную стадию
По словам врачей, около 68% заболевших COVID-19 жаловались на сухой кашель без мокроты.
Эксперты рассказали об особенностях ковидного кашля
Тольяттинские волонтеры будут высаживать купленные на собственные средства саженцы деревьев
Тольяттинские волонтеры будут высаживать купленные на собственные средства саженцы деревьев
Операторами стали студенты второго и третьего курсов медуниверситета. Ребята работают в три смены по четыре часа, звонки принимаются с 8:00 до 20:00.
В регионе открыли очередной контакт-центр для обработки обращений пациентов
В сегодняшнем занятии не приняли участие голкипер Евгений Фролов и полузащитник Денис Якуба, которые получили повреждения.
Футболисты "Крыльев Советов" готовятся к матчу с ЦСКА
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко дал большое интервью клубной пресс-службе.
Сергей Корниленко: "Думаю, что не только результат, но и та игра, которую мы показываем, радуют болельщиков"
По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении.
СК СО проводит  доследственную проверку по факту обнаружения после тушения пожара тела женщины
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.06
0.09
EUR 82.62
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Самарская областная детская библиотека приглашает на День пап
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Победителей Всероссийского  движения «Юный динамовец» встретили на Самарской земле 

20 октября 2021 17:36
283
Лучшими, по мнению экспертного жюри, признаны работы юных динамовцев из Самарской области.

Сегодня, 20 октября, вернулись домой с победой в общекомандном зачёте участники Всероссийского форума «Динамо» - школа лидеров».

 Воспитанники Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр Гранит», подшефные Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» в течение двух недель разрабатывали и защищали социальные мини-проекты по темам «Динамо» – вчера, сегодня, завтра!» и «Я – Лидер». Лучшими, по мнению экспертного жюри, признаны работы юных динамовцев из Самарской области. Второе место заняли ребята из Липецкой области, 3 место - из Белгородской области.

Борьбу за призовые места вели 163 победителя конкурсного отбора Всероссийского детско-юношеского движения «Юный динамовец» из 18 регионов страны. 8 ребят представляли Самарскую область, среди них была пятнадцатилетняя Снежана Бровкина – дочь старшего прапорщика полиции Валерия Бровкина - полицейского комендантской группы по охране объектов ОП № 21 Управления МВД России по г. Тольятти, уже долгое время состоящая в спортивном обществе «Динамо», и которая стала лучшей при выполнении испытаний ГТО в спортивном упражнении - поднимание туловища из положения лежа на спине, и прибавив в копилку команды еще две серебряные медали - за легкоатлетическую эстафету и подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине.

Подробности здесь, передает пресс-служба ГУ МВД СО

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Состоялось заседание Правительства СО по вопросам социально-экономического развития региона и формирования проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 года.
20 октября 2021  20:36
Дмитрий Азаров: «Бюджет региона должен отвечать запросу жителей и задачам опережающего развития»
248
Невакцинированные депутаты Самарской губернской Думы не смогли попасть на заседание правительства
20 октября 2021  13:54
Невакцинированные депутаты Самарской губернской Думы не смогли попасть на заседание правительства
425
Еще 930 жителей Самарской области заболели коронавирусом
20 октября 2021  13:40
Еще 930 жителей Самарской области заболели коронавирусом
453
20 октября 2021 года в 11.00 состоится расширенное заседание Правительства Самарской области.  
19 октября 2021  17:01
Итоги социально-экономического развития и проект бюджета на следующий год обсудят с представителями общественности
1002
В этом году уже почти 250 жителей региона открыли свое дело при поддержке службы занятости
19 октября 2021  13:42
В этом году уже почти 250 жителей региона открыли свое дело при поддержке службы занятости
564
Весь список