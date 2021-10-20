Победителей Всероссийского  движения «Юный динамовец» встретили на Самарской земле 

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Сегодня, 20 октября, вернулись домой с победой в общекомандном зачёте участники Всероссийского форума «Динамо» - школа лидеров».

Воспитанники Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр Гранит», подшефные Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» в течение двух недель разрабатывали и защищали социальные мини-проекты по темам «Динамо» – вчера, сегодня, завтра!» и «Я – Лидер». Лучшими, по мнению экспертного жюри, признаны работы юных динамовцев из Самарской области. Второе место заняли ребята из Липецкой области, 3 место - из Белгородской области.

Борьбу за призовые места вели 163 победителя конкурсного отбора Всероссийского детско-юношеского движения «Юный динамовец» из 18 регионов страны. 8 ребят представляли Самарскую область, среди них была пятнадцатилетняя Снежана Бровкина – дочь старшего прапорщика полиции Валерия Бровкина - полицейского комендантской группы по охране объектов ОП № 21 Управления МВД России по г. Тольятти, уже долгое время состоящая в спортивном обществе «Динамо», и которая стала лучшей при выполнении испытаний ГТО в спортивном упражнении - поднимание туловища из положения лежа на спине, и прибавив в копилку команды еще две серебряные медали - за легкоатлетическую эстафету и подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине.

Подробности здесь, передает пресс-служба ГУ МВД СО

Фото: ГУ МВД СО