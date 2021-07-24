101

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 25 по 30 июля 2021 года по югу Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс.



При повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.



Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».



