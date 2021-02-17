По реке Татьянке в Самаре хотят разрешить плавать только спасателям

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В широкой плоскости появился более подробный проект постановления губдумы Самарской области «О внесении изменений в Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах». Речь идет о реке Татьянке.

Река Татьянка — протока в бассейне нижней Самары. Ее протяженность составляет 13 км. Тип русла реки — извилистый с короткими и крутыми изгибами. Ширина — до 60 метров.

— Проект предлагает ввести запрет на плавание и нахождение маломерных судов, размещение баз для их стоянок в акватории реки. За исключением маломерных судов и баз, используемых в целях осуществления государственного и технадзора за ними, их пользованием на водных объектах, деятельности в области поиска и спасения людей на воде, эвакуации маломерных судов с неисправностями и повреждениями, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, оказания медицинской помощи, — сообщили в областном парламенте.

Ранее депутаты объясняли необходимость запрета желанием защитить реку и тех, кто отдыхает на ее побережье летом. Сейчас проект проходит стадию публичных консультаций, пишет 63.ру.