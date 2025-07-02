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Программа направлена на укрепление института семьи, сохранение и продвижение в обществе традиционных семейных ценностей, рост рождаемости, повышение благосостояния и качества жизни семей, в том числе в особых жизненных ситуациях.  
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По поручению Вячеслава Федорищева утвердили долгосрочную программу «Моя семья»

2 июля 2025 19:11
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Программа направлена на укрепление института семьи, сохранение и продвижение в обществе традиционных семейных ценностей, рост рождаемости, повышение благосостояния и качества жизни семей, в том числе в особых жизненных ситуациях.  

Постановлением Правительства Самарской области от 30 июня 2025 года №364 утверждена региональная программа «Моя семья». Она разработана по поручению губернатора Вячеслава Федорищева для достижения национальных целей развития России, определенных Указом Президента РФ, и рассчитана на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Программа направлена на укрепление института семьи, сохранение и продвижение в обществе традиционных семейных ценностей, рост рождаемости, повышение благосостояния и качества жизни семей, в том числе в особых жизненных ситуациях.  

Напомним, инициативу о создании такой программы глава региона озвучил в прошлом сентябре на Демографическом форуме Приволжского федерального округа.  Кроме того, в целях повышения значимости семей с детьми в обществе 2025 год по решению губернатора в Самарской области объявлен Годом многодетной семьи.

«Главная цель, которая стоит перед нами — народосбережение, повышение качества жизни наших граждан, их активное долголетие, большая и крепкая семья. Это основа нашей социальной политики и идеологии, — отметил Вячеслав Федорищев. – Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивал в своем Послании, что поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор».

Программа «Моя семья» включает в себя мероприятия по укреплению института семьи, общественного здоровья, охране материнства и детства, созданию условий для экономической самостоятельности семьи, обеспечению жилья и инфраструктуры для жизни, предоставлению мер социальной поддержки, решению особых жизненных ситуаций, поддержке семей участников СВО. В ней также определены сроки и ведомства — ответственные исполнители по каждому направлению.

Так, к примеру, на ближайшие пять лет запланировано создание новых культурных пространств, расширение возможностей для семейного досуга. Для повышения доступности дошкольного и школьного образования в ближайшие два года построят 5 детских садов на 1360 мест, 13 школ на 11 348 мест.

Продолжится работа по расширению сети летних лагерей, обеспечению доступности путевок и улучшению условий пребывания в них детей. До конца 2030 года в планах строительство 10 быстровозводимых конструкций для отдыха и оздоровления детей. Планируется реализация мер по поддержке туристических маршрутов, ориентированных на семейные поездки, предоставлениюскидок на проживание и посещение культурных объектов.

К числу ключевых задач программы относятся: стимулирование рождаемости, снижение числа разводов, профилактика социального сиротства, популяризация традиционных семейных ценностей, поддержка семейного предпринимательства, укрепление связи между поколениями, поддержка пожилых членов семьи, развитиесемейных клубов, организаций совместного отдыха, культурных и спортивных мероприятий и другие задачи.

Программа рассчитана на два этапа: с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2036 год. Целевые показатели и мероприятия Программы на второй этап будут разрабатываться по итогам реализации первого этапа.  

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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