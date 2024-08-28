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По поручению Вячеслава Федорищева в школах области пройдут дополнительные комплексные проверки готовности

28 августа 2024 20:58
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Глава региона провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году.

В среду, 28 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Кировский район Самары, где работают предприятия разных отраслей промышленности. Он осмотрел благоустройство территории, пообщался с жителями.

Глава региона отметил, что по инфраструктуре и благоустройству у людей много вопросов. Один из них касается обмеления озера в парке культуры и отдыха 50-летия Октября. «Первоочередное решение — провести геологическое обследование объекта. После будет понятно, какие конкретные меры предпримем», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также руководитель области проверил готовность школы №141 на улице Каховской к новому учебному году.  На эту школу, которая расположена на территории Промышленного района, обратила внимание главы региона одна из жительниц в ходе разговора. По ее словам, прилегающая территория в плохом состоянии – нет тротуара. «Не подойти ни стороны Теннисной, ни со стороны Физкультурной», - возмутилась женщина.

В результате осмотра нареканий к состоянию территории возле школы оказалось много: это и разбитый асфальт на дороге, и не обустроенный после ремонта коммуникаций пешеходный переход, и состояние спортивной площадки.

Вячеслав Федорищев также проинспектировал само образовательное учреждение, в том числе – систему обеспечения безопасности. Вопросы возникли по работе «тревожной кнопки», рамок металлоискателя, по обеспечению дежурства охранников, по готовности самих сотрудников школы. При этом, по словам директора школы Салавата Габдрахманова, образовательное учреждение уже прошло приемку.

По итогам проверки в школе №141 руководитель области провел в областном Правительстве внеплановое совещание с участием врио министра образования Самарской области Виктора Акопьяна, главы Самары Елены Лапушкиной. Главная задача – оперативно устранить недоработки.

«Есть вопросы, - отметил Вячеслав Федорищев. - Нам надо очень серьезно сейчас еще раз проанализировать и пересмотреть некоторые подходы. Вопросы безопасности - это приоритет. Также хотел обратить внимание на готовность самих учреждений. Я был не во всех школах. Но на конкретном примере могу сказать, что готовность невысокая».

Руководитель области подчеркнул: вопросы обеспечения безопасности на таких важнейших объектах, как образовательные учреждения, также будут обсуждаться на совещании с руководителями силовых ведомств.

Кроме того, по поручению Вячеслава Федорищева будут организованы дополнительные комплексные проверки. «Каждый глава муниципального образования за ближайшие три дня объедет все школы, лично на месте будет проверять, как работает система безопасности», - пояснил руководитель субъекта.

Комплексная проверка будет проведена и в школе №141. «Мы сейчас посмотрим, как проходила приемка, как выдавалось это положительное заключение, на основании чего. Кадровые решения будут потом. Самое главное - работу настроить, понять, почему так были готовы», - отметил глава области.

Практика внеплановых проверок при посещении муниципальных образований продолжится, сообщил Вячеслав Федорищев. «Мы ситуацию увидели и сейчас будем ее исправлять. Только такие внеплановые посещения позволяют по-настоящему увидеть, как мы работаем, как мы готовы», - заключил он.

 

 

Фото Ивана Макеева,пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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