По поручению Дмитрия Азарова выпущены первые карты жителя Самарской области

95

В 63-м регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова банк ВТБ в тестовом режиме выпустил первые 72 карты жителя Самарской области в рамках проекта регионального департамента информационных технологий и связи совместно с АО "НСПК". Сегодня их тестируют, проверяя, как работают все сервисы по проведению банковских операций, по оплате проезда, взаимодействию с торговыми компаниями, участвующими в проекте.

Дмитрий Азаров дал поручение выпустить "Карту жителя Самарской области" в своем Послании 3 февраля прошлого года.



- Я предлагаю здесь бизнесу: давайте объединим ваши усилия и интересы региона, выпустим совместно единую Самарскую социальную карту, - предложил глава региона. - Сделаем в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки и преимущества, которые можно получить. А нам это нужно, чтобы информировать людей о тех мероприятиях, которые организуют на муниципальном, государственном уровне. Чтобы через мобильное приложение к карте человек мог бесплатно попасть на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад или какое-либо другое общественное мероприятие. Давайте сделаем это вместе. Такой проект принесет пользу всем. И расходы здесь будут минимальными.



Напомним, карта жителя Самарской области - это банковская карта платежной системы "МИР" с транспортным приложением для оплаты проезда в общественном транспорте. Благодаря ей можно получать скидки на товары и услуги в торговых сетях, которые являются партнерами проекта.



Кроме того, карта жителя области позволяет использовать электронные сервисы государственных и муниципальных организаций. По результатам пилотной эксплуатации Правительство региона планирует их массовый выпуск, передает sova.info.