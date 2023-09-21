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«По договоренности»: 6 из 10 компаний в Самаре предлагают зарплату по итогам собеседования

21 сентября 2023 17:06
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Формулировку «По договоренности» соискатели чаще всего используют, чтобы иметь возможность просить больше, ориентируясь на фактический объем и условия работы.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Самары.

Уровень дохода «По договоренности» сегодня встречается всего в 6—8% вакансий. SuperJob узнал, почему некоторые компании продолжают скрывать заработную плату. В большинстве случаев, рекрутеры стараются таким образом выгодно нанять персонал: 61% устанавливают оклад по итогам собеседования. 31% работодателей изучает зарплатные ожидания, чтобы выработать конкурентоспособное зарплатное предложение. 23% не публикуют зарплаты в вакансиях для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты. 17% рассчитывают таким образом привлечь больше соискателей. 13% скрывают зарплаты от конкурентов и своих же сотрудников. 11% хотят найти хороших работников на маленькие деньги. 7% честно признаются, что доходы в их компании не дотягивают до среднерыночных. 3% используют формулировку «По договоренности», когда не знают, сколько платить за тот или иной труд.

Зарплатные ожидания скрыты в 48—50%. Формулировку «По договоренности» соискатели чаще всего используют, чтобы иметь возможность просить больше, ориентируясь на фактический объем и условия работы (40%). 13% предпочитают беседовать о зарплате очно. 8% надеются, что работодатель предложит денег больше, чем они себя оценивают. 6% не знают, как определить свою стоимость на рынке труда. 5% хотят иметь возможность выбора из вакансий с разным графиком, условиями и проч.

Время проведения: 12 августа — 20 сентября 2023 года.

 

Фото:   ru.freepik.com

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