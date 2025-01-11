Планы самацев на 2025: мужчины будут искать любовь, а женщины — себя

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Аналитики Авито узнали, как много жителей Самары ставят перед собой какие-то цели на год, и чего они хотят достичь. Выяснилось, что почти каждый второй хочет в новом году улучшить свое материальное положение. Женщины в основном хотят заняться саморазвитием, а мужчины — найти баланс между работой и личной жизнью.

Девять из десяти жителей Самары ставят себе цели на год. При этом каждый второй (51%) уже наметил себе план на 2025 год, а еще 27% собираются это сделать. В основном опрошенные хотят улучшить свое материальное положение (48%), путешествовать (35%), вести здоровый образ жизни (28%), а также сделать ремонт дома (22%).

Женщины чаще ставят перед собой цель избавиться от лишнего веса (30% против 16% мужчин), придерживаться правильного питания (22% против 15% мужчин), регулярно заниматься спортом и своим личностным развитием (по 21% против 16% мужчин). Также 19% женщин хотят закрыть ипотеку или кредиты.

Мужчины, в свою очередь, больше хотят найти баланс между работой и личной жизнью, отказаться от вредных привычек и купить автомобиль (по 17%). 15% мужчин ставят перед собой цель вырасти в карьере, а 11% (против 8% женщин) хотят встретить в 2025 году свою любовь.

Представители старших поколений чаще других собираются в этом году проводить больше времени с семьей, а молодежь чаще хочет купить квартиру, получить образование или водительские права, заняться ментальным здоровьем и начать учить иностранный язык.

При этом 57% опрошенных так или иначе выполнили цели, поставленные себе на ушедший 2024 год. Некоторые продлили себе срок и еще находятся в процессе их достижения (15%). Также у 13% не было вообще никаких целей, а 5% по каким-то причинам решили от них отказаться.